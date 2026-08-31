Predizborno odmjeravanje patriotizma - Bakir na meti "čuvara istorije"

Ko je veći Bošnjak, ko bolje pamti rat, ko snažnije brani BiH i čuva istoriju.. a ko će prvi skočiti čim politički protivnik izgovori pogrešnu riječ? Pred izbore u Federaciji, izgleda, otvorene su sve discipline. Ovaj put starter je pritisnuo Bakir Izetbegović.

"Imali smo srušene odnose među narodima kroz građanski rat, rat koji je dobivao elemente građanskog rata", rekao je Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

"Građanski rat" čuli su svi. Da je u istoj rečenici izgovorio i „agresija".. to se nešto slabije čulo. NiP je snimak pažljivo pregledao. Toliko pažljivo da su javnosti ostavili i tačnu minutažu. Izetbegović je spornu izjavu, tvrde, čitao. Teško da je lapsus. A onda su od Bakira, sasvim prirodno, stigli i do Republike Srpske.

„Na kraju, zabrinjava da ovakva izjava dolazi u danu kada nemali broj stanovnika Srbije i onih koji žive u bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska bez ikakvog ustezanja slavi osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića...", navode iz NiP-a

Nekoliko Izetbegovićevih riječi, moglo bi se reći, postale su nova disciplina federalne predizborne kampanje. Dokazati da si veći zaštitnik BiH od političkog protivnika. A protivnik ovaj put, vjerovali ili ne, nije ni Dodik, ni neko iz Republike Srpske. SDP je otišao korak dalje, optužuju ga da prekraja istoriju.

„Takve riječi nisu bezazlena omaška niti pitanje semantike. One predstavljaju opasno relativiziranje agresije na međunarodno priznatu Republiku Bosnu i Hercegovinu...", navode iz SDP-a.

Tako je Bakir Izetbegović dočekao da mu politička konkurencija drži čas iz ratne istorije. Bakir Izetbegović. Predsjednik SDA. Sin Alije Izetbegovića. Predizborna godina, očigledno, piše scenarije koje bi teško smislio i scenarista. Ni Stranka za BiH nije propustila priliku. Izetbegovićeva izjava je, kažu, ozbiljan politički i istorijski promašaj. Ali kad je bal, nek' je bal. Pronašli su nešto i Nerminu Nikšiću. Prozvali Denisa Bećirovića..pitaju gdje je i zašto ćuti.

„Izjava Bakira Izetbegovića da je rat u Bosni i Hercegovini bio 'građanski rat' predstavlja ozbiljan politički i historijski promašaj", kažu iz Stranke za BiH.

Nije dugo ćutao.

„Republika Bosna i Hercegovina je bila žrtva brutalne agresije. U Bosni i Hercegovini nije bilo građanskog rata", kaže Denis Bećirović.

SDA je, očekivano, stala iza svog predsjednika. Riječi su, tvrde, izvučene iz konteksta. Politički protivnici od njih prave „jeftini spin".

„Svakome ko je pogledao izjavu u cjelosti, jasno je da se govori o tome da je Bosna i Hercegovina, unatoč ratnim posljedicama i narušenim međunacionalnim odnosima, uspijevala da se kreće naprijed...", navode iz SDA.

Za glavnog aktera ove priče, sporna izjava je ,,lapsus''. Konkurenciju je počastio nešto slikovitijim nazivom.. „politički lešinari".

,,Idu toliko daleko da me optužuju za promjenu stava o karakteru rata i čak negiranje agresije na Bosnu i Hercegovinu. To je dosad vjerovatno najbizarniji i najbezobrazniji napad na mene", rekao je Bakir Izetbegović.

Snimak postoji, ali postoji i mnogo zanimljivija teza. Kako su dvije Bakirove riječi preko noći postale test patriotizma? Odgovor možda i nije naročito komplikovan. Kad god zatreba podići političku temperaturu, Republika Srpska je siguran sastojak. Samo što se ovaj put recept malo promijenio. Ako se politički protivnik godinama mjeri time koliko je „popustio Srpskoj", koliki je patriota i koliko čvrsto brani BiH, onda dvije pogrešne riječi mogu biti predizborni poklon. Do 4. oktobra ostala su još 34 dana. Programi, plate, cijene i svakodnevni problemi mogu da sačekaju. Za sada dvije Bakirove riječi sasvim dobro rade posao. Bar u Federaciji. Republika Srpska..Ovaj krug može da posmatra sa strane.