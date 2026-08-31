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Zijad Krnjić ponovo želi haos na granicama

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 14:32

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Зијад Крњић, члан Управног одбора УИО
Foto: ATV

Član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Zijad Krnjić ne odustaje od svoje namjere da ponovo izazove haos na granicama.

Naime, ponovo je, na današnjoj sjednici UO UIO BiH blokirao usvajanje Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO).

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Time je Krnjić spriječio da se riješi popunjavanje radnih mjesta na deset graničnih prelaza.

"UO je ranije dobio zahtjev iz UIO da se na osnovu međunarodnog ugovora između BiH i Hrvatske, koji je u primjeni od juna ove godine, izmjeni sistematizacija radnih mjesta kako bi se efikasnije organizovao rad na graničnim prelazima. Prema Poslovniku o radu UO UIO ovakve odluke donose se konsenzusom kojeg nije bilo ni na današnjoj sjednici", saopšteno je iz UIO BiH.

Ponovo jedini koji blokira

Za izmjene ovog pravilnika glasali su entitetski ministri finansija Zora Vidović i Toni Kraljević te ministar finansija i trezora BiH dr Srđan Amidžić, kao i Jelena Popović, član UO iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Republike Srpske.

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Time je Krnjić jedini koji je odlučio da blokira usvajanje ovog Pravilnika.

Da sve bude gore, Krnjić je svoju odluku obrazložio riječima da za usvajanje Pravilnika ne postoji "hitnost".

Podsjećamo, Krnjić je usvajanje pravilnika blokirao nebrojeno puta do sada produžavajući tako haos na graničnim prelazima na kojima su ljudi bili primorani da čekaju duže nego što bi to bilo potrebno da je Pravilnik usvojen.

Krnjić je tada samo govorio "neka čekaju".

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Tagovi :

UIO BiH

Zijad Krnjić

Granični prelaz

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