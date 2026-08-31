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Amidžić: Krnjić bi mogao da bude ekspert na mafijaškim seminarima

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31.08.2026 17:19

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министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић
Foto: ATV

Predsjednik Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH Srđan Amidžić rekao je da bi član Zijad Krnjić, kao ekspert mogao da predaje na mafijaškim seminarima.

"Ndrangeta i jakuze imaju šta da nauče iz njegovih reketaških bravura na sjednicama Upravnog odbora UIO", napisao je Amidžić na "Iksu" nakon što, zbog Krnjića, člana kojeg je imenovala Vlada Federacije BiH, ni danas na elektronskoj sjednici nije usvojen pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO BiH.

Zbog takvog Krnjićevog poteza nije riješeno popunjavanje radnih mjesta na deset graničnih prelaza.

Za izmjene ovog pravilnika glasali su entitetski ministri finansija Zora Vidović i Toni Kraljević, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, kao i Jelena Popović, član Upravnog odbora iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Republike Srpske, saopšteno je ranije iz Kabineta ministra finansija i trezora u Savjetu ministara, prenosi Srna.

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Tagovi :

Srđan Amidžić

UIO BiH

Zijad Krnjić

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