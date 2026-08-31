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CIK: Nove izborne tehnologije vraćaju povjerenje u izborni proces

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Autor:

Branka Dakić
31.08.2026 19:18

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ЦИК: Нове изборне технологије враћају повјерење у изборни процес
Foto: ATV

Nove izborne tehnologije ne mijenjaju tradiciju, jer će građani i dalje glasati olovkom i na papiru, ali će ipak predstojeći izbori vratiti povjerenje građana u izborni proces – uvjerava u ovo Jovan Kalaba, predsjednik CIK-a. Uvjeren je i da će, zahvaljujući skenerima, skoro svi izborni problemi postati prošlost.

„Oprema garantuje da će svaki listić biti prebrojan tačno onako kako je obilježen. Biometrija trajno rješava problem glasanja u ime drugih osoba, dok skeneri eliminišu uticaj ljudskog faktora i namjerne greške pri brojanju donoseći preliminarne rezultate odmah po završetku i zatvaranju biračkih mjesta. Mi smo imali stalne primjedbe da glasaju mrtvi, da glasaju ljudi koji nisu u BiH. Sa ovom biometrijom, to se više neće moći dešavati“, rekao je Jovan Kalaba, predsjednik Centralne izborne komisije BiH.

Kalaba je propustio da kaže da neće izostati ni ručno brojanje, pa tamo gdje se rezultati ne budu poklapali uslijediće ponovno brojanje na oba načina, tako da bi se na rezultate moglo čekati znatno duže nego do sada. A, iz Delegacije Evropske unije u BiH propustili su da jasno odgovore na naše pitanje i kažu koje zemlje u Evropskoj uniji još koriste izborne tehnologije koje će se primjenjivati u BiH.

„Neke zemlje koriste ovakve mašine. Nove tehnologije imaju za cilj smanjenje izbornih manipulacija, ali same po sebi ne mogu osigurati slobodne i fer izbore. Institucije ove zemlje imaju primarnu odgovornost za osiguravanje regularnosti izbora“, rekao je Luiđi Soreka, šef Delegacije EU u BiH.

A, institucije ove zemlje niko nije ni pitao za mišljenje u vezi sa uvođenjem novih izbornih tehnologija. Rezultat su nametnute odluke Kristijana Šmita. Takva tehnologija zabranjena je upravo u zemlji iz koje on dolazi, tvrdi Milorad Dodik.

„Ustavni sud Njemačke je zabranio upotrebu takve tehnologije. Zamislite nekoga ko iz EU dolazi da o tome govori. To je najveći apsurd. To govori njemački ambasador koji se ovuda šeta. To je mogućnost da oni koriste proces. To su lopurde koje su namjestile tu tehnologiju da bi sve malverzacije izbornog procesa oni proveli u smislu samog uticaja na sam izborni proces“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Tender za nabavku izbornih tehnologija bio je pod lupom javnosti, zbog brojnih kontroverzi. Izabrana je američka firma Smartmatik, čija je ponuda bila skuplja za čak 17 miliona u odnosu na druge ponuđače.

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Izbori 2026

izborne tehnologije

CIK BiH

izbori

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