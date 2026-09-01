Božunovići nakon šest godina borbe za potomstvo dobili bebu

Ljubica Božunović iz Prnjavora, koja je nakon šest godina borbe za potomstvo i pet postupaka vantjelesne oplodnje dobila kćerku Milu.

Kako si istakla, podrška Vlade Republike Srpske bila je veoma značajna, jer je Fond zdravstvenog osiguranja finansirao tri od ukupno šest postupaka.

Božunovićeva je rekla za Srnu da je put do roditeljstva bio dug i neizvjestan, te da su ona i suprug tokom šest godina prošli kroz četiri inseminacije i šest postupaka vantjelesne oplodnje.

“Bilo je to šest godina straha, neizvijesnosti, ljubavi, suza i beskrajnog iščekivanja. Za neke najvažnije životne želje čovjek se mora boriti više nego što je ikada zamišljao”, istakla je Božunovićeva.

Ona je navela da je od šest postupaka vantjelesne oplodnje tri finansirao Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, dok su preostala tri postupka sami platili.

Podrška institucija, kaže, posebno je važna jer sam postupak često zahtijeva velika finansijska sredstva, ali i brojne preglede, analize i terapije.

“Podrška je izuzetno važna. Sam put do trenutka kada uđete u postupak vantjelesne oplodnje je, nažalost, dug. Morate proći kroz niz analiza, a ponekad i operacija da biste uopšte bili kandidat za postupak”, rekla je Božunovićeva.

Ona smatra da bi broj postupaka koje finansira Fond trebalo povećati, uz medicinsku procjenu i mišljenje stručnjaka.

“Možda bi bilo dobro da se, uz nalaze ljekara specijalista, parovima odobri veći broj postupaka. Dosadašnja tri mogla bi biti povećana na bar pet, jer je nekim parovima potrebno više pokušaja. Trebalo bi da gledamo da parovi imaju priliku da idu u postupak dok ne dobiju dijete”, navela je Božunovićeva.

U februaru 2021. godine Božunovićeva je ostala trudna, a 9. marta saznala je da je postupak uspio.

“To je dan koji ću zauvijek pamtiti. Plakali smo dva dana bez prestanka, a nismo bili svjesni šta se dešava sve do trenutka kada smo čuli prve otkucaje bebinog srca. Tada su se pomiješale sve emocije, od sreće do straha”, ispričala je Božunovićeva.

Kada je Mila došla na svijet, kaže, osjećaj je bio neopisiv.

“Kada sam uzela bebu u naručje, kao da sam uzela cijeli svijet u ruke. Zagrlila bih sve ljekare i medicinske radnike koji su mi pomogli da danas imam dijete, jer su mi dali smisao života i nadu da imamo razlog da živimo i da se borimo”, rekla je Božunovićeva.

Ona je poručila parovima koji prolaze kroz isti proces da ne odustaju.

“Republika Srpska ima zaista dobre stručnjake. Važno je slušati ih, pratiti svoje tijelo i ne odustajati. Rješenje mora da postoji. Istrajnost i vjera su najvažniji”, poručila je Božunovićeva.

Kaže da poznaje više parova iz Prnjavora koji su prošli ili trenutno prolaze kroz proces vantjelesne oplodnje i kojima želi poručiti da vjeruju u sebe i medicinu.

U Republici Srpskoj u toku je kampanja “Srpska te voli” u okviru koje će biti predstavljene različite mjere podrške porodici, kao što su podrška majčinstvu i roditeljstvu, programi namijenjeni d‌jeci i mladima, kao i programi zdravstvene zaštite i obrazovanja, piše Srna.