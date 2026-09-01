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Cvijanović: Izdvojena znatna sredstva za OŠ "Georgi Stojkov Rakovski"

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01.09.2026 13:37

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски", а за
Foto: ATV/Branko Jović

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je danas da su Kabinet predsjednika i Vlada Srpske izdvojili 1,6 miliona KM za energetsku efikasnost u banjalučkoj Osnovnoj školi "Georgi Stojkov Rakovski", a za renoviranje mokrih čvorova više od 100.000 KM.

"Vlada je za prostorije za produženi boravak u ovoj školi obezbijedila 305.000 KM. Sada se radi na rješavanju dokumentacije da bi bio obezbijeđen prostor za produženi boravak", rekla je novinarima Cvijanovićeva, koja je posjetila ovu osnovnu školu povodom početka školske godine.

Ona je učenicima, nastavnicima i radnicima u prosvjeti čestitala početak školske godine.

"Početak školske godine je uvijek važna stvar što jeste praznik za Republiku Srpsku. Posebne čestitke prvačićima koji će imati novo iskustvo, kao i njihovi roditelji. Zahvalni smo što prosvjetni radnici predano rade godinama, što je nemjerljivo", istakla je Cvijanovićeva.

Direktor Osnovne škole "Georgi Stojkov Rakovski" Ivana Ljubojević naglasila je da ovu školu pohađa 1.100 učenika, a da je ove godine upisano 105 prvačića.

"Naša škola je jedna od najvećih u Republici Srpskoj. Spremni smo za rad i srećni zbog početka školske godine", rekla je Ljubojevićeva.

Učenici ove osnovne škole upriličili su umjetnički program povodom početka školske godine.

U Republici Srpskoj danas je počela školska godina, a prema trenutno dostupnim podacima Ministarstva prosvjete i kulture, u osnovnim školama ima 80.370 učenika, a u srednjim 33.886, prenosi Srna.

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Tagovi :

osnovna škola

Banja Luka

Željka Cvijanović

Republika Srpska

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