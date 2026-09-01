Logo

Da li se sprema ekstremna zima? Evo šta otkriva Stogodišnji kalendar

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.09.2026 14:19

Komentari:

0
Човјек на снијегу
Foto: pexels/Yevhenii Volokyta

Da li nas poslije tropskog ljeta očekuje ekstremno hladna zima? Jedan od mogućih odgovora nudi takozvani Stogodišnji kalendar, istorijsko djelo nastalo još u 17. vijeku.

Prema njegovim predviđanjima, u Njemačkoj bi obilnije snježne padavine trebalo da počnu već 1. decembra. Ipak, riječ je o istorijskom modelu predviđanja vremena, a ne o zvaničnoj meteorološkoj prognozi.

Šta je stogodišnji kalendar?

Stogodišnji kalendar razvio je opat Mauritius Knauer u 17. vijeku u manastiru Langhajm u Gornjoj Frankoniji. Njegovo djelo trebalo je da pomogne u predviđanju vremenskih prilika, prije svega zbog potreba poljoprivrede. Knauer je svoja predviđanja zasnivao na tadašnjim astrološkim predstavama. Takav pristup danas se smatra zastarjelim, a meteorolozi odavno ne koriste ovaj kalendar za izradu vremenskih prognoza.

илу-плажа-23072026

Region

Šta rade ovi ljudi: Prizor sa plaže na Jadranu zgrozio region

Prema ovom kalendaru, lijepo vrijeme trebalo bi da se zadrži na samom početku septembra, a kiša se očekuje već 3. septembra. Oktobar bi trebalo da počne kišnom nedjeljom, nakon čega bi se smjenjivali topliji i tmurni dani. Prvi mraz kalendar predviđa za 16. novembar, nakon čega se ponovo vraća kišovito vrijeme, dok se početkom decembra u Njemačkoj očekuje mnogo snijega.

Savremeni meteorološki modeli pokazuju nešto drugo

Za razliku od narodnog kalendara, sezonska prognoza meteorologa Andreja Flisa zasniva se na savremenim numeričkim sistemima i pokazuje da bi predstojeću zimu mogao da obilježi veoma snažan, potencijalno rekordan Super El Ninjo. Riječ je o klimatskom fenomenu koji nastaje tokom snažnog zagrijavanja površinskih voda tropskog Pacifika, menjajući atmosfersku cirkulaciju širom svijeta.

Prema podacima NOAA, u pojedinim područjima Pacifika već su zabilježene anomalije temperature površine mora veće od šest stepeni Celzijusa iznad prosjeka, dok ispod površine one premašuju i devet stepeni. Prognostički modeli očekuju da će El Ninjo dostići vrhunac tokom novembra i decembra, a nekoliko uzastopnih prognoza već ga svrstava u kategoriju najjačih ikada zabilježenih.

дјевојка-паре-новац

Zanimljivosti

Tri horoskopska znaka procvjetaće na finansijskom polju u septembru

Iznad Sjeverne Amerike modeli pokazuju podjelu mlazne struje na slabiji sjeverni i znatno pojačani južni ogranak. To bi sjevernim dijelovima SAD i Kanade moglo donijeti blaže i suvlje vrijeme, dok bi jug i istok mogli imati više padavina, aktivnije oluje i češće prodore hladnog vazduha.

Kakva zima čeka Evropu?

Za Evropu trenutni modeli pokazuju pretežno blažu zimu. Glavno obilježje biće izraženo zapadno do jugozapadno strujanje sa Atlantika, koje donosi relativno topao i vlažan vazduh u veliki dio kontinenta, kao i temperature iznad prosjeka tokom decembra, januara i februara.

илу-љубав-0502026

Ljubav i seks

Koliko nam zaista treba da zavolimo? Muškarci su brži na riječima, evo šta kaže nauka

To, međutim, ne znači da snijega neće biti. Zbog pojačanog dotoka vlage sa Atlantika ukupna količina padavina trebalo bi da bude iznad prosjeka u velikom dijelu Evrope, naročito na zapadu, u centralnim i jugoistočnim predjelima. Problem je u tome što će vazduh u nizinama često biti previše topao da bi padavine bile u obliku snijega.

Zbog toga bi niži predjeli, uključujući veliki dio srednje Evrope, mogli imati manje snježnih epizoda nego inače. Sa druge strane, najviši dijelovi Alpa, iznad 1.800 metara, kao i sjeverni i sjeveroistočni dijelovi kontinenta, mogu očekivati solidne, pa čak i natprosječne količine snijega. Skijališta u Pirinejima, Apeninima, na Balkanu i u Škotskom visočju, prema ovom scenariju, mogla bi se suočiti sa otežanim uslovima i ispodprosječnim prirodnim snježnim pokrivačem, prenosi Večernji list.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

dugoročna vremenska prognoza

zima

hladno vrijeme

ekstremna hladnoća

Snijeg

Komentari (0)

Pročitajte više

Плажа је дио морске, језерске или речне обале који је уређен или природан и погодан за купање и одмор људи. Састоји се од материјала попут песка, ситног камења или шљунка.

Region

Šta rade ovi ljudi: Prizor sa plaže na Jadranu zgrozio region

10 min

0
Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Zanimljivosti

Tri horoskopska znaka procvjetaće na finansijskom polju u septembru

16 min

0
У Бањалуци почео Ћевап фест

Banja Luka

U Banjaluci počeo Ćevap fest

19 min

0
Божо у Њемачкој издржао свега три године: Вратио се кући и покренуо посао

Društvo

Božo u Njemačkoj izdržao svega tri godine: Vratio se kući i pokrenuo posao

22 min

0

Više iz rubrike

Божо у Њемачкој издржао свега три године: Вратио се кући и покренуо посао

Društvo

Božo u Njemačkoj izdržao svega tri godine: Vratio se kući i pokrenuo posao

22 min

0
Породица Божуновић након шест година борбе за потомство добила бебу.

Društvo

Božunovići nakon šest godina borbe za potomstvo dobili bebu

35 min

0
Новац

Društvo

Odluka Vlade na snazi: Olakšice roditeljima od danas

1 h

0
Манастир Крупа на Врбасу

Društvo

Manastir Krupa - jedno od najposjećenijih molitvenih mjesta u Srpskoj

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

24

Ovo je tajna savršenog ajvara: Makedonci imaju jedan trik za paprike

14

19

Da li se sprema ekstremna zima? Evo šta otkriva Stogodišnji kalendar

14

15

Šta rade ovi ljudi: Prizor sa plaže na Jadranu zgrozio region

14

09

Tri horoskopska znaka procvjetaće na finansijskom polju u septembru

14

06

U Banjaluci počeo Ćevap fest

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima