Da li se sprema ekstremna zima? Evo šta otkriva Stogodišnji kalendar

Da li nas poslije tropskog ljeta očekuje ekstremno hladna zima? Jedan od mogućih odgovora nudi takozvani Stogodišnji kalendar, istorijsko djelo nastalo još u 17. vijeku.

Prema njegovim predviđanjima, u Njemačkoj bi obilnije snježne padavine trebalo da počnu već 1. decembra. Ipak, riječ je o istorijskom modelu predviđanja vremena, a ne o zvaničnoj meteorološkoj prognozi.

Šta je stogodišnji kalendar?

Stogodišnji kalendar razvio je opat Mauritius Knauer u 17. vijeku u manastiru Langhajm u Gornjoj Frankoniji. Njegovo djelo trebalo je da pomogne u predviđanju vremenskih prilika, prije svega zbog potreba poljoprivrede. Knauer je svoja predviđanja zasnivao na tadašnjim astrološkim predstavama. Takav pristup danas se smatra zastarjelim, a meteorolozi odavno ne koriste ovaj kalendar za izradu vremenskih prognoza.

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Prema ovom kalendaru, lijepo vrijeme trebalo bi da se zadrži na samom početku septembra, a kiša se očekuje već 3. septembra. Oktobar bi trebalo da počne kišnom nedjeljom, nakon čega bi se smjenjivali topliji i tmurni dani. Prvi mraz kalendar predviđa za 16. novembar, nakon čega se ponovo vraća kišovito vrijeme, dok se početkom decembra u Njemačkoj očekuje mnogo snijega.

Savremeni meteorološki modeli pokazuju nešto drugo

Za razliku od narodnog kalendara, sezonska prognoza meteorologa Andreja Flisa zasniva se na savremenim numeričkim sistemima i pokazuje da bi predstojeću zimu mogao da obilježi veoma snažan, potencijalno rekordan Super El Ninjo. Riječ je o klimatskom fenomenu koji nastaje tokom snažnog zagrijavanja površinskih voda tropskog Pacifika, menjajući atmosfersku cirkulaciju širom svijeta.

Prema podacima NOAA, u pojedinim područjima Pacifika već su zabilježene anomalije temperature površine mora veće od šest stepeni Celzijusa iznad prosjeka, dok ispod površine one premašuju i devet stepeni. Prognostički modeli očekuju da će El Ninjo dostići vrhunac tokom novembra i decembra, a nekoliko uzastopnih prognoza već ga svrstava u kategoriju najjačih ikada zabilježenih.

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Iznad Sjeverne Amerike modeli pokazuju podjelu mlazne struje na slabiji sjeverni i znatno pojačani južni ogranak. To bi sjevernim dijelovima SAD i Kanade moglo donijeti blaže i suvlje vrijeme, dok bi jug i istok mogli imati više padavina, aktivnije oluje i češće prodore hladnog vazduha.

Kakva zima čeka Evropu?

Za Evropu trenutni modeli pokazuju pretežno blažu zimu. Glavno obilježje biće izraženo zapadno do jugozapadno strujanje sa Atlantika, koje donosi relativno topao i vlažan vazduh u veliki dio kontinenta, kao i temperature iznad prosjeka tokom decembra, januara i februara.

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To, međutim, ne znači da snijega neće biti. Zbog pojačanog dotoka vlage sa Atlantika ukupna količina padavina trebalo bi da bude iznad prosjeka u velikom dijelu Evrope, naročito na zapadu, u centralnim i jugoistočnim predjelima. Problem je u tome što će vazduh u nizinama često biti previše topao da bi padavine bile u obliku snijega.

Zbog toga bi niži predjeli, uključujući veliki dio srednje Evrope, mogli imati manje snježnih epizoda nego inače. Sa druge strane, najviši dijelovi Alpa, iznad 1.800 metara, kao i sjeverni i sjeveroistočni dijelovi kontinenta, mogu očekivati solidne, pa čak i natprosječne količine snijega. Skijališta u Pirinejima, Apeninima, na Balkanu i u Škotskom visočju, prema ovom scenariju, mogla bi se suočiti sa otežanim uslovima i ispodprosječnim prirodnim snježnim pokrivačem, prenosi Večernji list.