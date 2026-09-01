U Banjaluci počeo Ćevap fest

Ćevap fest – Od danas, 1. septembra do 14. septembra, najbolje banjalučke ćevape moći ćete da degustirate u predivnom ambijentu Parka "Mladen Stojanović".

"Dođite da uživate u majstorstvu najboljih ćevap – majstora, prema receptu po kojem je naš grad prepoznatljiv širom regiona. U naredne dvije sedmice, provjerite šta su vam pripremile najbolje gradske ćevabdžije. Ovaj put, imate priliku da isprobate najbolje ćevape iz Muje, Biljane, Starog recepta, Mlina na Vrbanji, ali i novajalije na festivalu – Pab Inženjera", saopštili su organizatori i dodali da će danas već od 10.00 časova Ćevap fest otvoriti vrata.

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Dodaju da svi meteorolozi, pa i zaštitno lice manifestacije, Nebojša Kuštrinović – Kuštro, kažu da sunca neće da manjka.

"A, ukoliko i kojim slučajem omanu u prognozi, mi sigurno znamo da zabave i ćevapa sigurno neće faliti", poručuju organizatori.