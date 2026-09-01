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Dah tradicije nadomak Banjaluke predodređen za uživanje

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01.09.2026 12:31

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Љубачке долине
Foto: Screenshot / YouTube

Nadomak Banjaluke nalazi se mjesto koje odiše tradicijom i predodređeno je za uživanje.

Etno selo – muzej Ljubačke Doline se prostire na površini od oko 2 hektara u selu Ljubačevu, na oko 17 kilometara udaljenom od Banja Luke.

"To su prirodna udubljenja u zemlji prečnika i dubine i do nekoliko stotina metara. Doline su koncentrisane na cijelom ljubačkom polju i kao takve ne postoje nigdje u Evropi. Pominju se čaki u nekim udžbenicima zapadne Evrope kao jedinstven prirodni fenomen i prava turistička atrakcija", objašnjavaju u Turističkoj organizaciji Republike Srpske.

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Etno selo Ljubačke doline je zamišljeno i postavljeno kao muzej na otvorenom sa namerom da pokaže život jedne zadruge sa ovih prostora, njenu tradicionalnu arhitekturu, materijalnu kulturu i pokućstvo sa kraja 19. i prve polovine 20. vijeka.

Etno selo čine kuće, ambari za žito, mlječar, vajati (zgrade za spavanje), košana za kukuruz, štala, čobanska koliba, šupa za smještaj poljoprivrednih mašina i alata, pčelinjaci, kačara itd. Ukupno blizu trideset objekata.

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Turistička organizacija Republike Srpske

Turizam

Banjaluka

Ljubačke doline

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