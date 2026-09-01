Znate li kako je Gospodska ulica dobila ime

Najpoznatija ulica u najvećem gradu Republike Srpske Banjaluke je svakako Gospodska ulica, koja ima veliku istoriju i čuva brojne tajne stanovnika ljepotice na Vrbasu.

Iako su svi čuli za ovu ulicu, vjerovatno mnogi ne znaju kako je ona dobila ime.

Naziv star vijek i po

Iz Turističke organizacije Republike Srpske podsjetili su na neke istorijske činjenice o srcu Banjaluke.

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"Naziv ulice datira iz 1878. godine kada je trgovac Toma Radulović, na svoju trgovinu stavio naziv Gospodska ulica. To nezvanično ime se najčešće koristi, uprkos zvaničnom koje se više puta mijenjalo", pojasnili su u TORS-u.

I to nije jedina zanimljivost o ovoj ulici.

Razlog što Gospodska ulica odstupa od pravolinijske šeme ulica je uzrokovan terenom, odnosno Muslinom barom i Pirijinom baštom, koje su se tu nalazile devedesetih godina 19. vijeka.

Markirajući objekti Gospodske ulice bili su objekti – Albanija, izgrađena 1862. godine i drugi na mjestu današnje zgrade Gradske uprave. Zgrada Albanija je srušena 1957. godine radi izgradnje današnjeg nebodera. Nasuprot je izgrađena poslovno-stambena zgrada Titanik, koja je srušena u zemljotresu, a sada se tu nalazi robna kuća Boska.

"Između dvije zgrade koje su odredile pravac Gospodske ulice izgrađen je niz objekata, pretežno namijenjenih trgovini. Pored jednostavnih i skromnih objekata, tu su bili i oni izgrađeni u stilu neorenesanse i secesije. Prostorne, ambijentalne, urbanističke i arhitektonske odlike Gospodske ulice predstavljaju vrijednu spomeničku cjelinu u kojoj su sadržana svjedočanstva nastajanja jednog dijela Banjaluke", kažu u Turističkoj organizaciji Srpske.

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U zgradi trgovca Masleše 1906. godine rođen je njegov sin, revolucionar Veselin Masleša, čije ime ulica nosi od završetka drugog svjetskog rata