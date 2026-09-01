Kamiondžija krijumčario 37.500 paklica cigareta: Uhapšen na graničnom prelazu

Policija je na graničnom prelazu Ljuba uhapsila kamiondžiju jer je utvrđeno da u skrivenom dijelu prikolice prevozi neprijavljenih 37.500 paklica cigareta, vrijednih 75.000 evra, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Srbije.

Kamiondžiju čiji su inicijali D.S. /26/ uhapsili su pripadnici MUP-a u saradnji sa Upravom granične policije, na izlasku iz Srbije.

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On je osumnjičen za krivično djelo krijumčarenje i određeno mu je zadržavanje do 48 časova, te će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Srna)