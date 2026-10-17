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Skoro 3.000 dronova upućeno ka Moskvi

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17.10.2026 16:50

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Скоро 3.000 дронова упућено ка Москви
Foto: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Tokom protekle sedmice prema regionu Moskve upućeno je ukupno 2.730 bespilotnih letjelica, većina je neutralizovana daleko od prestonice, a 534 je uništeno na samom prilazu glavnom gradu, rekao je danas gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

Nešto ranije je Sobjanjin objavio da je uništeno 75 dronova koji su išli ka Moskvi.

Prema njegovim riječima, stručni timovi nalaze se na mjestu pada bespilotnih letjelica.

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dron

Moskva

Ukrajina

Rusija

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