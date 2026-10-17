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Sudija po prvi put pokazao digitalni žuti i crveni karton: Ispisana istorija fudbala!

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17.10.2026 16:48

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Крупан кадар судије који држи црвени картон, сигнализирајући казну на фудбалској утакмици.
Foto: pexels/BOOM Photography

Meč Kupa Urugvaja u osmini finala u kojem su se sastali Nacional i Rentistas ušao je u istoriju fudbala. Razlog nisu ni golovi, niti bilo šta fudbalski, već tehnološki eksperiment koji je izveden po prvi put na ovom meču.

Naime, na ovom meču je testiran "digitalni" žuti i crveni karton.

Nacional je savladao Rentistas sa 3:0 i plasirao se u četvrtfinale Kupa Urugvaja. Ipak, niko neće ovaj meč pamtiti po pobjedi urugvajskog velikana, već po tome što je sudija žuti i crveni karton pokazao putem uređaja, umjesto klasičnih kartona koje su do sada nosili u džepu.

Uređaj poput mobilnog telefona sa žutom ili crvenom bojom pokazan je u zavisnosti od odluke.

Ispostavilo se da je na ovom meču bilo i crvenog kartona koji je dobio Nauel Gelos, koji je ušao tako u istoriju po ovom pomalo bizarnom aspektu, prenosi Telegraf.

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Fudbal

utakmica

crveni karton

žuti karton

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