Sudija po prvi put pokazao digitalni žuti i crveni karton: Ispisana istorija fudbala!

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Meč Kupa Urugvaja u osmini finala u kojem su se sastali Nacional i Rentistas ušao je u istoriju fudbala. Razlog nisu ni golovi, niti bilo šta fudbalski, već tehnološki eksperiment koji je izveden po prvi put na ovom meču.
Naime, na ovom meču je testiran "digitalni" žuti i crveni karton.
Nacional je savladao Rentistas sa 3:0 i plasirao se u četvrtfinale Kupa Urugvaja. Ipak, niko neće ovaj meč pamtiti po pobjedi urugvajskog velikana, već po tome što je sudija žuti i crveni karton pokazao putem uređaja, umjesto klasičnih kartona koje su do sada nosili u džepu.
A referee used a digital device to show yellow and red cards during Nacional vs. Rentistas in a Copa Uruguay match 😳
The game is constantly changing 😲 https://t.co/b48BUSXFpl— ESPN FC (@ESPNFC) October 16, 2026
Uređaj poput mobilnog telefona sa žutom ili crvenom bojom pokazan je u zavisnosti od odluke.
Ispostavilo se da je na ovom meču bilo i crvenog kartona koji je dobio Nauel Gelos, koji je ušao tako u istoriju po ovom pomalo bizarnom aspektu, prenosi Telegraf.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zanimljivosti
1 h0
Fudbal
3 h0
Svijet
8 h0
Fudbal
20 h0
Najnovije
Najčitanije
17
31
17
04
16
57
16
50
16
48
Trenutno na programu