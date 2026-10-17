Sudija po prvi put pokazao digitalni žuti i crveni karton: Ispisana istorija fudbala!

Meč Kupa Urugvaja u osmini finala u kojem su se sastali Nacional i Rentistas ušao je u istoriju fudbala. Razlog nisu ni golovi, niti bilo šta fudbalski, već tehnološki eksperiment koji je izveden po prvi put na ovom meču.

Naime, na ovom meču je testiran "digitalni" žuti i crveni karton.

Nacional je savladao Rentistas sa 3:0 i plasirao se u četvrtfinale Kupa Urugvaja. Ipak, niko neće ovaj meč pamtiti po pobjedi urugvajskog velikana, već po tome što je sudija žuti i crveni karton pokazao putem uređaja, umjesto klasičnih kartona koje su do sada nosili u džepu.

A referee used a digital device to show yellow and red cards during Nacional vs. Rentistas in a Copa Uruguay match 😳 The game is constantly changing 😲 https://t.co/b48BUSXFpl — ESPN FC (@ESPNFC) October 16, 2026

Uređaj poput mobilnog telefona sa žutom ili crvenom bojom pokazan je u zavisnosti od odluke.

Ispostavilo se da je na ovom meču bilo i crvenog kartona koji je dobio Nauel Gelos, koji je ušao tako u istoriju po ovom pomalo bizarnom aspektu, prenosi Telegraf.