Zvaničnici Ukrajine, SAD i Rusija mogli bi da se sastanu tokom samita G20?

Zvaničnici Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusija mogli bi da se sastanu tokom samita G20 u decembru u Majamiju, ali Vašington i Moskva nisu potvrdili taj sastanak, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dodajući da su moguća i druga mesta održavanja tog sastanka.

"Sastanak bi mogao da se održi u SAD tokom samita G20. Međutim, još nema potvrde ni od Rusije ni od SAD. Mogao bi da se održi i u nekoj evropskoj zemlji", rekao je Zelenski u razgovoru sa novinarima putem aplikacije Vacap.

Dodao je da bi sastanak bi mogao da se održi i u jednoj od zemalja Bliskog istoka, prenosi Rojters.

"SAD su stalno pominjale Ujedinjene Arapske Emirate ili Saudijsku Arabiju", rekao je Zelenski i dodao da su ukrajinski pregovarači u petak razgovarali sa američkim zvaničnicima, ali nije iznio detalje.

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On je rekao da je Evropi potreban sopstveni kolosek za razgovore sa Rusijom, sa kojom su odnosi zategnuti zbog rata u Ukrajini, prenosi Tanjug.

Grupa 20 vodećih ekonomija svijeta, koja uključuje SAD i Rusiju, ali ne i Ukrajinu, trebalo bi da održi samit u decembru u Majamiju.