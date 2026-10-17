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Cijena nafte u porastu

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17.10.2026 15:47

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Бензинска пумпа или бензинска станица је објекат намијењен за снабдијевање моторних возила горивом бензином, дизелом, плинастим горивима као што су ТНГ или CNG, а у новије вријеме и електричним пуњачима за електрични аутомобиле.
Foto: ATV

Cijena nafte na svjetskom tržištu ponovo je u porastu pošto se naftna industrija neprestano suočava sa turbulencijama zbog sukoba između Amerike i Irana, te Rusije i Ukrajine, piše britanski dnevnik "Fajnenšel tajms".

Cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora porasla je na 110 dolara po barelu i to je prvi put da je dostigla tako visok iznos od 20. maja.

Najviša cijena nafte "brent" bila je krajem aprila, kada je dostigla 120 dolara po barelu, prenosi Srna.

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte premašila stotinu dolara po barelu, što je prvi put od 21. septembra.

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Nafta

Cijene

cijena dizela

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