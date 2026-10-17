Cijena nafte u porastu

Autor:ATV redakcija
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Cijena nafte na svjetskom tržištu ponovo je u porastu pošto se naftna industrija neprestano suočava sa turbulencijama zbog sukoba između Amerike i Irana, te Rusije i Ukrajine, piše britanski dnevnik "Fajnenšel tajms".
Cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora porasla je na 110 dolara po barelu i to je prvi put da je dostigla tako visok iznos od 20. maja.
Najviša cijena nafte "brent" bila je krajem aprila, kada je dostigla 120 dolara po barelu, prenosi Srna.
U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte premašila stotinu dolara po barelu, što je prvi put od 21. septembra.
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