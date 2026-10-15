Zapalio se tanker u Ormuskom moreuzu

Pomorske snage iranske vojske saopštile su da se naftni tanker zapalio u istočnom dijelu Ormuskog moreuza.

"Prije nekoliko časova, iranske pomorske snage su tokom patroliranja u istočnom dijelu Ormuskog moreuza otkrile tanker koji se zapalio u zabranjenoj zoni", navodi se u saopštenju koje je prenijela agencija Fars.

U objavi se dodaje da je posada tankera, nakon što je isključen navigacioni sistem, namjeravala da prođe kroz "zabranjenu zonu" u oblasti Omanskog zaliva, prenosi Srna.

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