Zapalio se tanker u Ormuskom moreuzu

Autor:ATV redakcija
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Pomorske snage iranske vojske saopštile su da se naftni tanker zapalio u istočnom dijelu Ormuskog moreuza.
"Prije nekoliko časova, iranske pomorske snage su tokom patroliranja u istočnom dijelu Ormuskog moreuza otkrile tanker koji se zapalio u zabranjenoj zoni", navodi se u saopštenju koje je prenijela agencija Fars.
U objavi se dodaje da je posada tankera, nakon što je isključen navigacioni sistem, namjeravala da prođe kroz "zabranjenu zonu" u oblasti Omanskog zaliva, prenosi Srna.
Iran je zabranio plovidbu komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz bez plaćanja takse i dozvole od Teherana
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