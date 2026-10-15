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Zapalio se tanker u Ormuskom moreuzu

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15.10.2026 16:40

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Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP, File

Pomorske snage iranske vojske saopštile su da se naftni tanker zapalio u istočnom dijelu Ormuskog moreuza.

"Prije nekoliko časova, iranske pomorske snage su tokom patroliranja u istočnom dijelu Ormuskog moreuza otkrile tanker koji se zapalio u zabranjenoj zoni", navodi se u saopštenju koje je prenijela agencija Fars.

U objavi se dodaje da je posada tankera, nakon što je isključen navigacioni sistem, namjeravala da prođe kroz "zabranjenu zonu" u oblasti Omanskog zaliva, prenosi Srna.

Iran je zabranio plovidbu komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz bez plaćanja takse i dozvole od Teherana

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Tagovi :

Ormuski moreuz

Iran

Nafta

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Teheran

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