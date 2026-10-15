Tramp o Nidalu Hasanu: Biće pogubljen strijeljanjem, nema prenosa uživo

Predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je da pogubljenje bivšeg majora američke vojske i napadača iz baze "Fort Hud" Nidala Hasana neće biti prenošeno uživo, ali da će najbliži članovi porodica žrtava moći da prisustvuju pogubljenju ako to budu željeli.

"Biće pogubljen strijeljanjem, ali se taj događaj neće prenositi putem interneta. Ipak, članovi porodica žrtava mogu, ako žele, prisustvovati pogubljenju. Oni zaslužuju da budu svjedoci pravde", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Trut soušl".

Hasan je bivši psihijatar u medicinskom korpusu američke vojske i osuđeni masovni ubica, čije je pogubljenje strijeljanjem zakazano za 3. decembar.

Hasan je 5. novembra 2009. godine otvorio vatru u prepunom medicinskom centru u bazi "Fort Hud". Ubio je 13 nenaoružanih ljudi i ranio još 32, što je bio najsmrtonosniji napad u istoriji jedne američke vojne baze koji nije bio povezan sa ratnim dejstvima.

Nidal Hasan, koji je prihvatio radikalnu džihadističku ideologiju, tokom vojnog suđenja izjavio je da je "prešao na drugu stranu kako bi zaštitio muslimane i talibane od slanja Amerikanaca u rat u Avganistanu".

Prvobitni plan da pogubljenje strijeljanjem bude prenošeno uživo najavio je američki ministar odbrane Piter Hegset, ali se ta ideja u međuvremenu suočila sa značajnim protivljenjem javnosti.

Ovo će biti prvi slučaj vojnog pogubljenja u američkim oružanim snagama od 1961. godine, prenosi Srna.