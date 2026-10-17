Murinjo ponovo napao španski savez: "Smiri se i začepi"

Žoze Murinjo iskoristio je suspenziju Vinisijusa Žuniora od četiri utakmice za novi direktan napad na način na koji se vodio ovaj slučaj.

Govoreći nakon što je žalba Real Madrida odbijena, portugalski trener reagovao je uz tešku dozu sarkazma.

"Mislio sam da će, nakon što se Real Madrid žalio, ljudi koji se kriju iza kulisa dodati još jednu ili dvije utakmice na njegovu kaznu", izjavio je Murinjo.

Potom je otišao i korak dalje, opisujući kako je, prema njegovom mišljenju, zvučala poruka nadležnih organa:

"Kao da kažu: 'Hej, smiri se i ušuti! Već si dobio četiri utakmice, tako da više ništa ne govori".

Žalbena komisija Fudbalskog saveza Španije odbila je žalbu Real Madrida i potvrdila punu kaznu od četiri utakmice neigranja. Vinisijus je dobio dvije utakmice suspenzije zbog povlačenja za kosu Nejtana Salibe tokom pobjede nad Viljarealom, te još dvije zbog prigovora sudiji Isidru Dijazu de Meri nakon što je isključen.

Kao rezultat toga, Brazilac će propustiti prvenstvene mečeve u La Ligi protiv Sevilje, Barselone, Rasing Santandera i Valensije.