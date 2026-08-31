Logo

Ovo do sada nismo vidjeli: Srbin na tavanu imao leglo od 2.000 stršljenova

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 19:12

Komentari:

0
Ово до сада нисмо видјели: Србин на тавану имао легло од 2.000 стршљенова
Foto: Pixabay

Vladica Stanković poznati srpski ekspert za zmije i stršljene u jednoj kući pronašao je jedno od najvećih legla stršljena, do sada ovakvo nismo vid‌jeli na njegovom Instagramu "Udruženje poskok" gd‌je redovno objavljuje svoje akcije.

Da stvar bude gora, na tavanu nije bilo jedno leglo, već dva i to na samo sedam do osam metara udaljenosti jedno od drugog.

"Ovo je nešto posebno samo da vidite koliko je. Ovo je nevjerovatno, ogromno leglo", rekao je Vladica dok je procjenjivao situaciju prije nego što se bacio na posao da leglo ukloni sa ovog mjesta.

Leglo krilo 1.000 stršljena

Budući da su dva legla bila skrivena na tavanu ove jedinice, to znači da je čak 2.000 stršljena “živjelo” ovd‌je. Po pozivu ljudi, Vladica se, kao i uvijek odmah bacio na posao, prvo da utvrdi gd‌je se stršljenovi skrivaju, a onda i da ih pažljivo ukloni. "Jedno ovakvo leglo može da napravi od 400 do 1.000 jedinki, a ovd‌je sigurno ima 1.000. Ovo je ozbiljno leglo", objasnio je Vladica.

Kako uopšte nastaje ovakvo gnjezdo stršljena?

Kako je ranije za portal telegraf.rs objašnjavao gnjezdo stršljena predstavlja pravo inženjersko čudo napravljeno od stopljenog drveta. Ova fascinantna, ali za mnoge jeziva arhitektura, rezultat je predanog rada matice.

Самир Сладић

Društvo

Drama u Gradačcu: Semiru poskok ušao u plastenik, pokušao da ga ugrize

"Matica žvaće sitne komadiće drveta i od te pulpe stvara savršeno klimatizovano gnezdo. Unutar tog umjetničkog dijela temperatura je uvijek tačno 31 stepen i ono nikada ne može da se pregrije", objasnio je ranije Vladica.

Iako su ovi insekti uvijek opasni, oni imaju stroga pravila ponašanja i, ako ih ne ugrožavate, neće vas dirati. Međutim, najveći problem nastaje zbog ljudske reakcije. Nagli pokreti i mahanje rukama dodatno razdražuju i plaše stršljena. On to doživljava kao direktan napad na sebe, te dobija potrebu da se brani, što se vrlo često završava ubodom. Posebna opasnost preti ako insekti osjete da je ugroženo njihovo gnjezdo.

"Oni imaju svoje stražare i izviđače koji neprekidno motre na situaciju. Ako procene da je leglo u opasnosti, stršljen koji vas ubode istog sekunde ispušta feromon, miris za uzbunu. Taj miris je signal za čitavu armiju koja se u sekundi sjati i kreće u masovni napad na isto mesto na telu", upozorava sagovornik Telegrafa.

Змија

Zanimljivosti

U Visokom pronađena zmija sa dvije glave

Ujed stršljena može izazvati anafilaktički šok i teške alergijske reakcije, a Stanković ističe surovu istinu da je nekada dovoljan samo jedan ujed da dođe do smrtnog ishoda

Da bi se ovakav ishod sprečio, Vladica je svakodnevno angažovan i pomaže ljudima da se izbore sa ovim insektima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

stršljen

Vladica Stanković

leglo

Komentari (0)

Više iz rubrike

Први потпредсједник Владе Републике Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић присуствовао је почетку бесплатне обуке за куваре, коју организује Студентски центар „Београд“ у оквиру кулинарске школе.

Srbija

Branko Ružić isključen iz SPS-a

3 h

1
Паралија, Грчка

Srbija

Propala još jedna turistička agencija

4 h

0
Држављанин БиХ учествовао у отмици: Киднаповали петорицу странаца, тражили откупнину

Srbija

Državljanin BiH učestvovao u otmici: Kidnapovali petoricu stranaca, tražili otkupninu

5 h

0
Хорор у стамбеној згради: Тијела мајке и сина пронађена у фази распадања

Srbija

Horor u stambenoj zgradi: Tijela majke i sina pronađena u fazi raspadanja

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

07

Suša donijela nešto dobro, kruška preživjela bolest

22

02

Naučnici upozoravaju na potencijalne uticaje priobalnog „osvježavanja“ vode

21

57

Lidl odredio termin za otvaranje u BiH, rok za prijave za posao ističe

21

30

Dopremljena voda za stoku u trebinjskim selima - pomoć manastira Ostrog i opštine Nikšić

21

21

Milica Dabović raskinula sa kumom Darka Lazića! Upoznali se preko Onlifensa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima