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Državljanin BiH učestvovao u otmici: Kidnapovali petoricu stranaca, tražili otkupninu

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31.08.2026 17:02

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Држављанин БиХ учествовао у отмици: Киднаповали петорицу странаца, тражили откупнину
Foto: MUP Srbije

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušana su trojica osumnjičenih da su od 26. do 29. avgusta 2026. godine u Ulici Gavrila Principa obmanom odveli i silom zadržali u Vladimircima dvojicu državljana Avganistana i trojicu državljana Turske u nameri da od njihovih porodica iznude novac u iznosi od po 10.000 evra.

Osumnjičeni Stefan P. (30), Slobodan K. (43) i državljanin Bosne i Hercegovine Selim D. (29) su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zskonsko pravo da ne iznose odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da svoj trojici odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, Slobodanu K. i Selimu D. i da ne bi uticali na svedoke, a Selimu D. i zbog opasnosti od bekstva.

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Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično djelo Otmica u saizvršilaštvu, za koje je zaprećena kazna zatvora od tri do 12 godina.

Kako su radili?

Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni od 26. do 29. avgusta 2026. godine, po prethodnom dogovoru i zajedničkim djelovanjem obmanom odveli i silom zadržali oštećene u namjeri da od njihovih porodica iznude novac, pri čemu su radi ostvarenja cilja otmice otetim licima pretili ubistvom i teškom telesnom povredom.

Najprije se, kako se sumnja, 26. avgusta Stefan P. u dogovoru sa drugom dvojicom osumnjičenih, odvezao vozilom "reno megan" do ulice Gavrila Principa Beogradu pa se ispred jednog kafića obratio oštećenim državljanima Avganistana i lažno se predstavio kao taksista koji navodno treba da ih odvede do granice Republike Srbije.

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Zatim ih je odvezao do iznajmljene vikendice u Grabovcu, GO Obrenovac, gdje su oštećene dočekali Slobodan K. i NN lice sa maskama na glavama, pištoljem u ruci i palicom, pa su zajedno sa Stefanom P. odmah počeli da tuku oštećene i ozbiljno im prete riječima da njihove porodice treba da uplate novac u iznosu od po 10.000 evra, kako bi ih pustili, a u suprotnom će ih ubiti i teško povrediti.

Nakon toga su im stavili plastične vezice na ruke i zaključali najprije u podrum, a zatim i u potkrovlje kuće.

Potom su osumnjičeni ulazili kod oštećenih i davali im telefone radi pozivanja svojih porodica i traženja novca za njihovo oslobađanje, te su snimali glasovne poruke i slali porodicama oštećenih kako iste tuku i prijete im.

Na isti način su, kako se sumnja, sutradan su ponovili otmicu trojice državljana Turske.

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Jedan od osumnjičenih je, kako se sumnja, iz telefona oštećenih uzeo kod za preuzimanje novca za transport lica od Turske do Italije, poslije čega su Stefan P. i Slobodan K. 28. avgusta oko 13.45 časova, došli do pomenutog u kafića u Ulici Gavrila Principa i pokazali vlasniku kafića pomenuti kod, nakon čega im je on dao novac u iznosi od 4.800 evra.

Sljedećeg dana u prepodnevnim časovima osumnjičeni su silom smestili oštećene u prtljažni deo kombija "reno master" i odvezli ih do njive u selu Trbušac, opština Vladimirci, na kojem mestu su osumnjičeni izašli iz kombija i udaljili se, a oštećeni sami skinuli plastične vezice, nasilno otvorili vrata prtljažnog dijela kombija i u obližnjem delu puta zaustavili prolaznike koji su pozvali policiju.

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Tagovi :

Otmica

hapšenje

kidnapovanje

Beograd

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