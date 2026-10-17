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U planu parada sjećanja na poginule borce Republike Srpske

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17.10.2026 16:21

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У плану парада сјећања на погинуле борце Републике Српске
Foto: ATV

Dobojska Organizacija porodica poginulih, zarobljenih boraca i nestalih civila u programu za narednu godinu namjerava da organizuje paradu sjećanja na poginule borce.

Predsjednik ove organizacije Igor Filipović najavio je nastavak aktivnosti u projektu digitalizacije i audio-vizuelnom zapisu o srpskim stradanjima za potrebe Memorijalnog centra Republike Srpske, kojih je trenutno 45 sa područja ovog grada.

On je naveo da su u toku aktivnosti na ažuriranju podataka o članstvu kako bi unaprijedili položaj lica u stanju socijalne potrebe i najavio aktivnije posjete porodicama poginulih porodica, te intenzivniju saradnja sa lokalnim i republičkim institucijama.

Filipović je upoznao delegate o realizaciji ugovora sa lokalnom apotekom o subvencionisanju lijekova za svoje članove u iznosu od 20 odsto iznosa troškova, u okviru projekta za koji je obezbijeđen novčani fond od 10.000 KM.

On je naveo da projekti ove organizacije imaju podršku lokalne vlasti.

Usvojenim Planom rada za narednu godinu predviđena je i podrška izradi monografije o srpskim brigadama sa područja grada Doboj.

Na sjednici je uručena zahvalnica Mirjani Zelenković zbog finansijske podrške porodicama ove organizacije koje su u stanju socijalne potrebe.

Skupština Organizacije porodica poginulih zarobljenih boraca i nestalih civila grada Doboj održana je u hotelu "Park" u Doboju.

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BORS

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