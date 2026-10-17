Logo

Miris starih vremena i sjaj klasika: Trebinje postaje pozornica oldtajmera

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.10.2026 13:24

Komentari:

0
Олдтајмер клуб Мостар, уз званичну подршку Града Требиња и Туристичке организације града Требиња, организује традиционалну ревију и изложбу олдтајмера у оквиру популарне манифестације „Рали Ћирином трасом и винском цестом“.
Foto: ATV

Trebinje je domaćin revije i izložbe oldtajmera, koja se organizuje u okviru manifestacije „Rali Ćirinom trasom i vinskom cestom“.

Događaj organizuje Oldtajmer klub Mostar, uz zvaničnu podršku Grada Trebinja i Turističke organizacije grada Trebinja, a ljubitelji starih automobila imaće priliku da pogledaju brojne klasike koji su obilježili različite periode automobilske istorije.

Zainteresovani će danas najprije moći da prate defile oldtajmera ulicama Trebinja, planiran od 12.30 do 13.00 časova. Nakon toga, u 13.00 časova, počeće izložba i centralna revija na Obali Luke Vukalovića, ispred hotela „Leotar“.

Олдтајмери Требиње
Oldtajmeri Trebinje
ATV

Posjetioce očekuje prilika da izbliza vide stare automobile prepoznatljivog dizajna i očuvanog sjaja, čije linije i danas privlače pažnju ljubitelja četvorotočkaša.

Organizatori su pozvali i vlasnike oldtajmera iz Trebinja i Hercegovine da se pridruže defileu i izložbi, te svojim vozilima doprinesu ovom događaju posvećenom tradiciji i auto-moto kulturi.

Олдтајмери Требиње
Oldtajmeri Trebinje
ATV

Sugrađani i turisti pozvani su da posjete manifestaciju i uživaju u prizorima automobilskih klasika koji će u subotu upotpuniti atmosferu trebinjskih ulica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Trebinje

oldtajmeri

manifestacija

Vozači

Automobili

Komentari (0)

Više iz rubrike

Кућа продаја оглас за некретнину

Društvo

Oglas koji je zapalio mreže: Prodajem kuću, ali...

55 min

0
доктор хирург љекар операција захват болница лијечење

Društvo

Bizarno: Pacijentima iz rektuma vadili lego kockice, mobilne telefone, pa čak i Kinder jaja

1 h

0
црква свијеће молитва светац

Društvo

Sutra je praznik dvoje svetitelja: Evo ko su bili i šta o njima kaže crkveno predanje

1 h

0
Научници упозоравају да би повлачење ледењака могло додатно да се убрза јер се морско дно испод њега спушта према унутрашњости Антарктика.

Društvo

„Ledenjak sudnjeg dana“ topi se brže nego što se očekivalo: Milionima prijete poplave

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

53

Misteriozne pošiljke izazvale uzbunu: Evakuisane kancelarije, FBI pokrenuo veliku istragu

13

45

Agrar: Jesenja sjetva i priče žena sa sela

13

31

Nestala djevojčica u Srpskoj: Porodica tvrdi da je otišla s 23-godišnjakom

13

30

Energo klub: Elektroenergetski sistem Republike Srpske

13

24

Miris starih vremena i sjaj klasika: Trebinje postaje pozornica oldtajmera

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima