Miris starih vremena i sjaj klasika: Trebinje postaje pozornica oldtajmera

Autor:ATV redakcija
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Trebinje je domaćin revije i izložbe oldtajmera, koja se organizuje u okviru manifestacije „Rali Ćirinom trasom i vinskom cestom“.
Događaj organizuje Oldtajmer klub Mostar, uz zvaničnu podršku Grada Trebinja i Turističke organizacije grada Trebinja, a ljubitelji starih automobila imaće priliku da pogledaju brojne klasike koji su obilježili različite periode automobilske istorije.
Zainteresovani će danas najprije moći da prate defile oldtajmera ulicama Trebinja, planiran od 12.30 do 13.00 časova. Nakon toga, u 13.00 časova, počeće izložba i centralna revija na Obali Luke Vukalovića, ispred hotela „Leotar“.
Posjetioce očekuje prilika da izbliza vide stare automobile prepoznatljivog dizajna i očuvanog sjaja, čije linije i danas privlače pažnju ljubitelja četvorotočkaša.
Organizatori su pozvali i vlasnike oldtajmera iz Trebinja i Hercegovine da se pridruže defileu i izložbi, te svojim vozilima doprinesu ovom događaju posvećenom tradiciji i auto-moto kulturi.
Sugrađani i turisti pozvani su da posjete manifestaciju i uživaju u prizorima automobilskih klasika koji će u subotu upotpuniti atmosferu trebinjskih ulica.
Trebinje @AtvBanjaluka https://t.co/2PzuT5ylgZ— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) October 17, 2026
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