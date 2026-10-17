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Oglas koji je zapalio mreže: Prodajem kuću, ali...

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17.10.2026 13:09

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Кућа продаја оглас за некретнину
Foto: X/bianconeri331/printscreen

Aplikacije i različite platforme koje se koriste za prodaju nekretnina često znaju postati mjesta burnih rasprava, ali i smijeha.

Tako je i slučaj sa ovom nekretninom, na kojoj je vlasnik jasno naglasio koji dijelovi se prodaju, a koji ne.

Tako je žutim linijama naznačen drugi sprat, i lijevi dio prizemlja, kako je naveo, dok je desni dio prizemlja označen crvenom i nije na prodaju.

A onda je nastala lavina komentara, od onih šaljivih do onih gdje su se pojedini korisnici na društvenim mrežama čudili, šta je razlog zbog koga samo jedan dio kuće nije na prodaju.

"Ovdje garant babu nisu mogli da istjeraju"

"Ima li podrum i kako se on dijeli"

"To je neki jugonostalgičar", samo su neki od komentara na pomenuti oglas.

Zašto je vlasnik odlučio ne prodavati baš ovaj dio kuće, nije nam poznato, ali da je oglas napravio pravu pometnju i odradio dobar marketing na društvenim mrežama, sudeći po reakcijama, zaista jeste.

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Tagovi :

kuća

prodaja

prodaja nekretnina

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društvene mreže

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