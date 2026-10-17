Sutra je praznik dvoje svetitelja: Evo ko su bili i šta o njima kaže crkveno predanje

Pravoslavna crkva 18. oktobra obilježava spomen Svetog sveštenomučenika Dionisija, episkopa aleksandrijskog, kao i Svete mučenice Haritine, podsjećajući vjernike na značaj istrajnosti u vjeri, milosrđa i ljubavi prema bližnjima.

O njenom životu govori se kao o primjeru istrajnosti, odanosti Hristu i spremnosti da se vjera sačuva i u najtežim iskušenjima.

Ovaj dan pada u nedjelju, a u narodnoj tradiciji posebno mjesto ima i takozvana mlada nedjelja, koja se vezuje za prvu nedjelju nakon mladog Mjeseca. Za nju se u pojedinim krajevima Bosne i Hercegovine vezuju molitva, odlazak u crkvu i običaj osvećenja vode.

Ko je bila Sveta mučenica Haritina?

Prema crkvenom predanju, Haritina je u djetinjstvu ostala bez roditelja, nakon čega ju je usvojio ugledni hrišćanin Klaudije i odgajao je kao svoju kćerku.

Odrastala je u hrišćanskom duhu, posvećujući se molitvi i učenju o vjeri. Opisuje se kao skromna, krotka i pobožna djevojka, koja je nastojala da svojim životom svjedoči hrišćansko učenje.

U vrijeme progona hrišćana za vrijeme cara Dioklecijana, Haritina je privedena pred sud jer je ispovijedala hrišćanstvo i druge podsticala da prihvate tu vjeru.

Nije se odrekla svojih uvjerenja, zbog čega je, prema žitiju, bila izložena teškim mučenjima. Predanje navodi da je preživjela brojna stradanja, ali da je na kraju umrla moleći se Bogu.

Pravoslavna crkva poštuje je kao mučenicu koja je ostala vjerna Hristu do kraja života.

Mlada nedjelja: Običaji i vjerovanja

Mlada nedjelja je naziv za nedjelju nakon pojave mladog Mjeseca, odnosno početka novog lunarnog ciklusa. Ovaj naziv i običaji koji se za njega vezuju dio su narodne tradicije, a naročito su zabilježeni u pojedinim krajevima Bosne i Hercegovine.

Prema zapisima o narodnim običajima, vjernici su nastojali da ovaj dan provedu u molitvi, posjete crkvu i zatraže Božji blagoslov za sebe i svoju porodicu.

U nekim mjestima postoji običaj osvećenja vode, koja se potom koristi za kropljenje doma i drugih prostorija. Voda se u hrišćanskoj tradiciji povezuje sa blagoslovom i duhovnim očišćenjem.

Ipak, važno je naglasiti da mlada nedjelja nije poseban praznik u zvaničnom pravoslavnom kalendaru, niti su svi narodni običaji koji se za nju vezuju dio crkvenog učenja. Pravoslavna crkva upozorava na sujevjerje i običaje koji uključuju gatanje i magijska vjerovanja.

Molitva za zdravlje, mir i Božji blagoslov

Vjernici se Bogu mogu moliti za zdravlje, mir u porodici, snagu u iskušenjima i zaštitu svojih bližnjih. Ne postoji jedna obavezna molitva koja se mora izgovoriti na mladu nedjelju, ali se mogu uputiti lične molitve iz srca.

Molitva

„Gospode Bože, podari mi snagu da istrajem u dobru, mir u srcu i ljubav prema bližnjima. Čuvaj moju porodicu, podari zdravlje bolesnima, utjehu onima koji tuguju i nadu svima koji prolaze kroz teške trenutke.

Sveta mučenice Haritino, moli Boga za nas, da sačuvamo vjeru, budemo istrajni u iskušenjima i da svoj život ispunimo dobrim djelima, praštanjem i ljubavlju.

Neka u našim domovima vladaju sloga, razumijevanje i mir, a svaki novi dan donese snagu za dobro i blagodarnost za Božje darove. Amin.”

Ko je bio Sveti Dionisije

Sveti Dionisije, episkop aleksandrijski, bio je jedan od značajnih hrišćanskih crkvenih velikodostojnika iz trećeg vijeka. Poznat je po svojoj istrajnosti u vjeri, pastirskoj brizi za vjernike i nastojanju da očuva jedinstvo hrišćanske zajednice u vrijeme progona i velikih iskušenja.

Rođen je u Aleksandriji, u uglednoj porodici koja nije bila hrišćanska. U mladosti je stekao široko obrazovanje i bavio se izučavanjem grčke filozofije. Presudan trenutak u njegovom životu bilo je upoznavanje sa hrišćanskim učenjem, nakon čega je prihvatio hrišćanstvo i postao učenik znamenitog crkvenog učitelja Origena.

Godine 247. postao je episkop Aleksandrije. Njegova služba odvijala se u teškom periodu za hrišćane, koji su bili izloženi progonima rimskih careva. Dionisije je hrabrio vjernike da ostanu istrajni u svojoj vjeri, zbog čega je i sam bio prisiljen da napusti Aleksandriju i ode u izgnanstvo.

Posebno se pamti njegova briga za ljude tokom epidemije kuge koja je pogodila Aleksandriju. Podsticao je hrišćane da pomažu oboljelima, njeguju bolesne i sahranjuju umrle, ne praveći razliku između hrišćana i onih koji nisu pripadali njihovoj vjeri. Njegov život tako je postao primjer milosrđa, požrtvovanosti i brige za bližnje.

Sveti Dionisije upokojio se oko 264. ili 265. godine. U crkvenom predanju ostao je upamćen kao mudar učitelj, pastir koji je hrabrio svoj narod u teškim vremenima i čovjek koji je vjeru pokazivao ne samo riječima nego i djelima.

Put hrišćanstva

Iako je poticao iz porodice koja nije bila hrišćanska, Dionisije je do hrišćanstva došao proučavanjem i traganjem za istinom. Njegova priča zato se često ističe kao primjer da put ka vjeri može početi učenjem, pitanjima i iskrenom željom za spoznajom.

Pravoslavna crkva 18. oktobra obilježava spomen Svetog sveštenomučenika Dionisija, episkopa aleksandrijskog, kao i Svete mučenice Haritine, podsjećajući vjernike na značaj istrajnosti u vjeri, milosrđa i ljubavi prema bližnjima.