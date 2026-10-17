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Sunčano naredna tri dana, evo kada stiže kiša

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17.10.2026 11:40

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Временска прогноза мапа БиХ
Foto: RHMZ

U Republici Srpskoj naredna tri dana biće uglavnom sunčano vrijeme dok će u srijedu, 21. oktobra, biti oblačno s kišom, a na istoku uglavnom suvo vrijeme, podaci su Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Prognoza za naredna tri dana, a evo kada se očekuje kiša

Sutra će jutro biti uglavnom vedro uz prolaznu oblačnost, a na istoku oblačnije. Oko rijeka i po kotlinama biće maglovito. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost, dok će na istoku veći dio dana biti oblačno i najsvježije.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 17 na istoku do 23 na sjeveru i zapadu, a u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.

U ponedeljak, 19. oktobra, biće pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplije od prosjeka. Uz rijeke i po kotlinama očekuje se jutarnja magla.

Maksimalna temperatura vazduha u ponedjeljak biće od 18 do 22 stepena, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.

U utorak će biti uglavnom sunčano uz prolaznu oblačnost i toplo. Uveče će doći do naoblačenja, a na jugu mjestimično s kišom.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 19 do 24, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 21. oktobra biće oblačno s kišom, dok će na istoku zemlje uglavnom biti suvo.

Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 17 do 23, u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusovih.

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