Sunčano naredna tri dana, evo kada stiže kiša

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj naredna tri dana biće uglavnom sunčano vrijeme dok će u srijedu, 21. oktobra, biti oblačno s kišom, a na istoku uglavnom suvo vrijeme, podaci su Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
Prognoza za naredna tri dana, a evo kada se očekuje kiša
Sutra će jutro biti uglavnom vedro uz prolaznu oblačnost, a na istoku oblačnije. Oko rijeka i po kotlinama biće maglovito. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost, dok će na istoku veći dio dana biti oblačno i najsvježije.
Maksimalna temperatura vazduha biće od 17 na istoku do 23 na sjeveru i zapadu, a u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.
U ponedeljak, 19. oktobra, biće pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplije od prosjeka. Uz rijeke i po kotlinama očekuje se jutarnja magla.
Maksimalna temperatura vazduha u ponedjeljak biće od 18 do 22 stepena, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.
U utorak će biti uglavnom sunčano uz prolaznu oblačnost i toplo. Uveče će doći do naoblačenja, a na jugu mjestimično s kišom.
Maksimalna temperatura vazduha biće od 19 do 24, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.
U srijedu, 21. oktobra biće oblačno s kišom, dok će na istoku zemlje uglavnom biti suvo.
Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 17 do 23, u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusovih.
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