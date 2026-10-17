Uzbudljivo popodne na ATV-u: Turska serija „Obećana ljubav“ od ponedjeljka

Može li ljubav da pronađe put i onda kada se rodi iz bola, nepovjerenja i želje za osvetom? Turska dramska serija „Obećana ljubav“ donosi priču o sudbini, porodičnim tajnama i osjećanjima koja mijenjaju sve planove.

Kerim je odlučan da osveti smrt svog oca, za koju krivi Ečrinog oca. Vođen bijesom i željom da otkrije istinu, ulazi u sukob koji će obilježiti živote svih uključenih. Međutim, uprkos početnom neprijateljstvu, Kerim i Ečrin udružuju snage u potrazi za pravim krivcem. Dok pokušavaju da razotkriju skrivene istine, između njih se rađaju osjećanja koja će staviti na iskušenje njihova uvjerenja, odanost i spremnost da oproste.

Tursku seriju „Obećana ljubav“ gledajte od poned‌jeljka do petka u 15 časova i 50 minuta.