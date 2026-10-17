Logo

Uzbudljivo popodne na ATV-u: Turska serija „Obećana ljubav“ od ponedjeljka

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

17.10.2026 12:30
Узбудљиво поподне на АТВ-у: Турска серија „Обећана љубав“ од понедјељка

Može li ljubav da pronađe put i onda kada se rodi iz bola, nepovjerenja i želje za osvetom? Turska dramska serija „Obećana ljubav“ donosi priču o sudbini, porodičnim tajnama i osjećanjima koja mijenjaju sve planove.

Kerim je odlučan da osveti smrt svog oca, za koju krivi Ečrinog oca. Vođen bijesom i željom da otkrije istinu, ulazi u sukob koji će obilježiti živote svih uključenih. Međutim, uprkos početnom neprijateljstvu, Kerim i Ečrin udružuju snage u potrazi za pravim krivcem. Dok pokušavaju da razotkriju skrivene istine, između njih se rađaju osjećanja koja će staviti na iskušenje njihova uvjerenja, odanost i spremnost da oproste.

Tursku seriju „Obećana ljubav“ gledajte od poned‌jeljka do petka u 15 časova i 50 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

Turska serija Obećana ljubav

Više iz rubrike

Битно: Резултати фудбалске репрезентације Србије и стање у српском фудбалу

Emisije

Bitno: Rezultati fudbalske reprezentacije Srbije i stanje u srpskom fudbalu

1 d

0
У другом плану: Зоран Стевановић

Emisije

U drugom planu: Zoran Stevanović

1 d

0
Битно: Ментално здравље

Emisije

Bitno: Mentalno zdravlje

2 d

0
На глобалном плану: Од свјетске политике до чуда природе

Emisije

Na globalnom planu: Od svjetske politike do čuda prirode

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

53

Misteriozne pošiljke izazvale uzbunu: Evakuisane kancelarije, FBI pokrenuo veliku istragu

13

45

Agrar: Jesenja sjetva i priče žena sa sela

13

31

Nestala djevojčica u Srpskoj: Porodica tvrdi da je otišla s 23-godišnjakom

13

30

Energo klub: Elektroenergetski sistem Republike Srpske

13

24

Miris starih vremena i sjaj klasika: Trebinje postaje pozornica oldtajmera

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima