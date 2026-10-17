Konaković i šef iranske diplomatije na istom skupu u Bagdadu

Autor:ATV redakcija
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Ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković prisustvuje 52. sjednici Savjeta ministara spoljnih poslova Organizacije islamske saradnje, kojoj će prisustvovati i obratiti se i ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči.
Ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković prisustvuje 52. sjednici Savjeta ministara spoljnih poslova Organizacije islamske saradnje, kojoj će prisustvovati i obratiti se i ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči.
Sjednica Organizacije islamske saradnje (OIS) održava se u Bagdadu, a iz Irana je ranije najavljeno da će sastanku prisustvovati njihov šef diplomatije.
"Sejed Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Islamske Republike Iran, otputovao je u subotu ujutru u Bagdad, glavni grad Iraka, na čelu diplomatske delegacije kako bi prisustvovao sastanku Saveta ministara spoljnih poslova Organizacije islamske saradnje (OIK)", saopšteno je iz Irana.
Pored prisustva sastanku i objašnjenja stavova Islamske Republike Iran, iranski ministar spoljnih poslova održaće i bilateralne sastanke sa brojnim ministrima koji učestvuju na skupu.
Ministarstvo spoljnih poslova u Savjetu ministara BiH povodom dolaska Konakovića na ovu sjednicu oglasili su se na društvenoj mreži Iks sa porukom da je ovo prilika za BiH.
"Za Bosnu i Hercegovinu, ovo je prilika da se prodube veze sa dugogodišnjim prijateljima širom islamskog svijeta i istraže novi putevi za diplomatsku, ekonomsku i kulturnu saradnju", saopšteno je na Iksu.
Minister of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina @DinoKonakovic is participating in the 52nd Session of the Council of Foreign Ministers of the Organisation of Islamic Cooperation (#OIC) in Baghdad, Republic of Iraq 🇮🇶.
For Bosnia and Herzegovina 🇧🇦, this is an opportunity to deepen ties with longstanding friends across the Islamic world and explore new avenues for diplomatic, economic and cultural cooperation.— Ministry of Foreign Affairs of BiH 🇧🇦 (@mfa_bih) October 17, 2026
Uklanjanje veza sa Iranom
Bošnjački zvaničnici od sukoba Amerike i Irana distancirali su se od Teherana. Posljednji susret bio je u maju 2025. godine između ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza sa iranskim vojnim atašeom. To je dovelo do reakcije Vašingtona, nakon čega je Helez obrazlagao kako je do sastanka došlo na prijedlog iranske strane i da je sve predloženo odbijeno.
Elmedin Konaković je imao sastanak sa Arakčijem krajm novembra 2024. godine, ali je od vojne intervencije Amerike svaki kontakt prekinut.
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