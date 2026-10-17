Agrar: Jesenja sjetva i priče žena sa sela

Izvor:
ATV
U novom izdanju 'Agrara' pričamo o jesenjoj sjetvi.
Kakvo je stanje zemljišta? Zašto je važno sijati deklarisanim sjemenom? Kako se ratari pripremaju za ovaj veliki i važan posao? Šta savjetuju stručnjaci?
Donosimo i priču o ženama na selu.
'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.
Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.
'Agrar' nedjeljom u 8 časova.
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