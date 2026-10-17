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Agrar: Jesenja sjetva i priče žena sa sela

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Izvor:

ATV

17.10.2026 13:45
Нови идент
Foto: ATV

U novom izdanju 'Agrara' pričamo o jesenjoj sjetvi.

Kakvo je stanje zemljišta? Zašto je važno sijati deklarisanim sjemenom? Kako se ratari pripremaju za ovaj veliki i važan posao? Šta savjetuju stručnjaci?

Donosimo i priču o ženama na selu.

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Agrar

Zorica Petković

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