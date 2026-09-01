Dodik: Republika Srpska cijeni Izrael i njegov narod

- Riječ je o knjizi o hrabrosti, žrtvi i čovjeku koji je dao život za svoj narod. Čast je imati takvog gosta u Republici Srpskoj. Naši narodi razumiju jedni druge jer smo i Srbi i Jevreji prošli kroz borbu, stradanje i odbranu prava da postojiš na svome - ističe Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Ugostili smo Ida Netanjahua, velikog izraelskog pisca i brata @netanyahu , na promociji knjige „Jonijeva posljednja bitka“. Riječ je o knjizi o hrabrosti, žrtvi i čovjeku koji je dao život za svoj narod. Čast je imati takvog gosta u Republici Srpskoj.



Naši narodi razumiju jedni druge… pic.twitter.com/tTmOxP4acj — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 1, 2026

Dodaje da je Ido Netanjahu u Banjaluci rekao da Izrael sa uvažavanjem gleda na Srbe zbog pomoći jevrejskom narodu u Drugom svjetskom ratu.

- To nije slučajnost, to su istorija i karakter. Republika Srpska cijeni Izrael i njegov narod. Prijateljstvo koje se gradi na žrtvi, časti i međusobnom poštovanju traje duže od svake dnevne politike. Takve veze čuvamo i dalje ćemo ih jačati - dodao je Dodik.