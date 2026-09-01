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Kolege sa fakulteta se potresnim riječima opraštaju od mladića (20) koji je ubijen u Danilovgradu

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01.09.2026 12:44

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Убијени у стрељани у Црној Гори
Foto: Screenshot

Studentska organizacija Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici oprostila se od Nemanje Kapora (20), studenta prve godine smjera Energetika i automatika, koji je 31. avgusta ubijen u Danilovgradu.

U emotivnoj poruci naveli su da će Nemanja ostati upamćen kao pozitivan, susretljiv i vedar mladić, uvijek spreman za lijepu riječ i osmijeh.

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Nemanja Kapor je jedan od trojice muškaraca koji su ubijeni na strelištu „Češka zbrojevka“ kod Danilovgrada. Prema informacijama Uprave policije, Nemanja je ubijen zajedno sa Petrom Globarevićem (24) i Danilovgrađaninom Momirom Radonjićem (67).

Za trostruko ubistvo sumnjiči se ruski državljanin Mihail Nikolaevič Šabunjin (30), koji je nakon zločina pobjegao, najprije automobilom jednog od stradalih, a potom taksijem otišao do Herceg Novog.

Policija ga je tokom noći pronašla u šumi iznad naselja Topla, gdje je, nakon što je opkoljen, otvorio vatru prema policijskim službenicima, a potom izvršio samoubistvo, prenosi Blic.

Dok se utvrđuju sve okolnosti zločina, od Nemanje se opraštaju njegovi kolege sa Elektrotehničkog fakulteta.

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"Njegova neposrednost i vedar duh..."

Studentska organizacija fakulteta objavila je „In memoriam“ posvećen svom kolegi.

- Studentska organizacija Elektrotehničkog fakulteta, sa dubokim žaljenjem oprašta se od svog kolege Nemanje Kapora, studenta prve godine smjera Energetika i automatika. Nemanja će ostati upamćen kao pozitivan i susretljiv mladić, uvijek spreman na lijepu riječ i osmijeh. Njegova neposrednost i vedar duh učinili su ga dragim kolegom i prijateljem mnogima koji su imali priliku da ga upoznaju. Njegov prerani odlazak ostavio je duboku prazninu među kolegama, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Studentska organizacija Elektrotehničkog fakulteta upućuje najiskrenije saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svim bližnjima. Neka njegova nevina duša pronađe vječni mir.

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Tagovi :

Crna Gora

Danilovgrad

Češka zbrojovka

Ubistvo

Mihail Šabunin

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