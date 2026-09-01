Dva dana žalosti u Crnoj Gori zbog trostrukog ubistva

Autor:ATV redakcija
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Povodom tragičnog događaja, trostrukog ubistva u Danilovgradu, vlada Crne Gore je u ponedjeljak donijela odluku da utorak, 1. septembar i srijedu, 2. septembar proglasi za dane žalosti.
Crnogrska vlada je saopštila i da je odlučila, imajući u vidu proglašene dane žalosti, da školska godina u Danilovgradu počne 3. septembra.
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Trostruki ubica u Crnoj Gori počinio samoubistvo
U saopštenju se dodaje i da predsjednik i svi članovi vlade Crne Gore izražavaju duboko saučešće porodicama i prijateljima stradalih.
(Tanjug)
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