Dva dana žalosti u Crnoj Gori zbog trostrukog ubistva

Povodom tragičnog događaja, trostrukog ubistva u Danilovgradu, vlada Crne Gore je u ponedjeljak donijela odluku da utorak, 1. septembar i srijedu, 2. septembar proglasi za dane žalosti.

Crnogrska vlada je saopštila i da je odlučila, imajući u vidu proglašene dane žalosti, da školska godina u Danilovgradu počne 3. septembra.

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U saopštenju se dodaje i da predsjednik i svi članovi vlade Crne Gore izražavaju duboko saučešće porodicama i prijateljima stradalih.

(Tanjug)