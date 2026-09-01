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Dva dana žalosti u Crnoj Gori zbog trostrukog ubistva

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Autor:

ATV redakcija
01.09.2026 07:12

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Застава Црна Гора
Foto: Pexels

Povodom tragičnog događaja, trostrukog ubistva u Danilovgradu, vlada Crne Gore je u ponedjeljak donijela odluku da utorak, 1. septembar i srijedu, 2. septembar proglasi za dane žalosti.

Crnogrska vlada je saopštila i da je odlučila, imajući u vidu proglašene dane žalosti, da školska godina u Danilovgradu počne 3. septembra.

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U saopštenju se dodaje i da predsjednik i svi članovi vlade Crne Gore izražavaju duboko saučešće porodicama i prijateljima stradalih.

(Tanjug)

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Crna Gora

Danilovgrad

Ubistvo

Dan žalosti

Mihail Šabunin

Češka zbrojovka

Uprava policije Crne Gore

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