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Velika pobjeda Srbije protiv Italije za korak bliže Svjetskom prvenstvu

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31.08.2026 23:00

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Велика побједа Србије против Италије за корак ближе Свјетском првенству
Foto: Tanjug / AP / JADRANKA ILI

Košarkaši Srbije odigrali su kvalitetno u jednom od najvažnijih mečeva kvalifikacija za Mundobasket i pobijedili Italiju u Pezaru rezultatom 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 12:6).

Tako su "orlovi" napravili veliki korak ka plasmanu na Svjetsko prvenstvo i iz avgustovgskog prozora nose dvije pobjede.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Aleksa Avramović sa 20 poena, a Marko Gudurić je postigao 19.

Ognjen Dobrić je ubacio devet poena, dok je Nikola Jokić zabilježio osam poena i osam skokova.

U selekciji Italije istakao se Niko Manion sa 23 poena. Simone Fontekio je postigao 15 poena, a Saliju Nijang je ubacio osam.

Italija je bolje otvorila meč, vodila je 14:8 u prvoj četvrtini, a zatim su "orlovi" uspjeli da izjednače i pređu u vođstvo pa su posle 10 minuta igre imali poen prednosti 20:19.

Srbija je tokom druge dionice povećavala razliku i na poluvrijeme je otišla sa 40:31.

Domaća reprezentacija je u trećoj četvrtini dva puta došla do izjednačenja, ali je Srbija uspjela da odgovori i vrati prednost pred početak posljednjeg dijela meča.

Izabranici Dušana Alimpijevića su sigurnom igrom u posljednjoj četvrtini došli do pobjede i prekinuli negativan niz poraza od Italije u zvaničnim utakmicama.

Srbija je drugoplasirana u grupi sa šest pobeda i dva poraza, dok je Italija na trećem mestu sa učinkom 5-3.

U sljedećem kolu, 27. novembra, Srbija će gostovati Litvaniji, a Italija će dočekati Tursku.

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Srbija

košarka

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