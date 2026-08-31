Učesnicu Elite muž prevario sa rođenom sestrom, od kćerke saznala za izdaju

Bivša učesnica "Elite", Slađana Lazić Bošković, svojevremeno je iznijela u javnost skandalozne tvrdnje koje su zaprepastile region. Njen suprug se navodno tajno viđao sa njenom rođenom sestrom.

Slađa je otkrila jezive detalje ove porodične drame, objašnjavajući kako je saznala za izdaju i na koji način je njena rođena sestra pokušala da zataška cijelu stvar.

Kćerka ih vidjela u "zanosnom zagrljaju" na Zlatiboru

Kako tvrdi, nevjerstvo se navodno dogodilo nakon njenog ulaska u rijaliti. Njen suprug je otišao na Zlatibor, a sa sobom je, pored Slađine ćerke, poveo i njenu rođenu sestru.

Upravo je djevojčica bila ključni svjedok ove porodične izdaje.

- Saznala sam da je bio sa njom na Zlatiboru i poveo je moju ćerku sa njima, meni je mala rekla da je vidjela kako su njih dvoje bili bliski. Meni je ćerka rekla kako ih je vidjela da se grle, oni nju nisu vidjeli i zvala je sestru da vidi i ona. Kaže da su bili u zanosnom zagrljaju i to je ona meni ispričala u tolikom zanosu da sigurno nije bilo uopšte naivno - ispričala je šokirana Slađa.

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Ono što je dodatno porazilo bivšu zadrugarku jeste činjenica da je sestra pokušala da ućutka dijete kako istina ne bi izašla na vidjelo:

- Onda mi ispriča kako je tetka rekla da nikako ne govori meni da smo bili zajedno... - tvrdi ona.

Sestra se pijana klela i plakala, muž samo ćuti

Nakon što je saznala za ove sumnje, Slađa je odmah preduzela korake. Uzela je suprugov telefon, ali je on već bio obrisao sve tragove i blokirao njenu sestru (kontakte im je Slađa zabranila još ranije jer joj je sve bilo sumnjivo). Kada ga je suočila sa onim što je dijete videlo, on je samo ćutao.

S druge strane, reakcija sestre je bila izuzetno dramatična:

- Sestra mi se klela i plakala, jednom kad se napila rekla je da ništa nije uradila. Ja nju nikad nisam krivila jer sam mislila da je samo on zaljubljen u nju, kad malo bolje razmislimo morao je da dobije povratnu reakciju - rekla je ona u emisiji "Pitam za druga".

(Telegraf.rs)