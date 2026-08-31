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Skoro 300 ličnih predmeta Brižit Bardo na aukciji u Parizu

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 22:23

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Скоро 300 личних предмета Брижит Бардо на аукцији у Паризу
Foto: Tanjug/AP/Carl Duyck

Skoro 300 ličnih predmeta francuske glumice Brižit Bardo naći će se na aukciji u Parizu, a među njima su zlatna narukvica sa inicijalima ''BB'', pisaća mašina, bicikl, pletene korpe, prenosi danas Figaro.

Svi predmeti biće izloženi u pariskoj aukcijskoj kući "Otel Druo" od 15. do 20. septembra, prije nego što se 21. septembra nađu na aukciji.

Prihod od prodaje ovih predmeta biće doniran Fondaciji "Brižit Bardo" i Nikola-Žaku Šarjeu, jedinom sinu glumice.

"Izloženi predmeti su oni koje je ona posebno cijenila jer predstavljaju njen drugi život", ističe u katalogu direktorka Fondacije "Bardo" Gizlen Kalmels.

Poster filma "I Bog stvori ženu" procijenjen je na iznos između 100 i 200 evra.

Autoportret urađen olovkom i ugljenom, za koji se do sada nije znalo, procijenjen je na 300 evra.

Brižit Bardo je takođe potpisala crtež Rožea Vadima, čija će početna cijena biti 80 evra.

Očekuje se da će zlatna narukvica sa privjescima, koju je "BB" nosila na svom vjenčanju sa Žakom Šarjeom, dostići cijenu od 1.200 evra, navodi pariski list.

Брижит Бардо

Scena

Brižit Bardo sahranjena u strogoj privatnosti

U katalogu se nalaze i njena lična pisaća mašina, mehanički "Oliveti", na kojoj je napisala svoju autobiografiju, a tu je i par njenih omiljenih crvenih čizama, kao i pisaći sto za kojim je odgovarala na pisma.

Među predmetima sa najvišom procijenjenom vrednošću nalaze se crtež kineskim mastilom karikaturiste Sempea, platinasti prsten sa dijamantom od 3,67 karata i komplet od četiri zlatna novčića od po 20 američkih dolara.

Pored namještaja i umjetničkih djela, tu su i skromni predmeti koje je Brižit Bardo je nazivala svojim ''sitnicama''.

To su kutije, koferčići, tacne za sitne predmete, budilnici, mali satovi, upaljači, pepeljare i razni pokloni, objasnili su iz aukcijske kuće.

Na aukciji će se naći i dve ogrlice za pse koje je glumica naručila u istom stilu za svakog od svojih ljubimaca, a svaka sadrži privezak sa ugraviranim podacima za kontakt.

Bardo, rođena Parižanka, preminula je 28. septembra 2025. u Sen Tropeu, u 91. godini, prenosi Srna.

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Brižit Bardo

Pariz

aukcija

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