Poznato mjesto sahrane slavne Brižit Bardo

Francuska glumica Brižit Bardo biće sahranjena na groblju sa pogledom na Sredozemno more u Sen Tropeu gdje već počivaju njeni roditelji, saopšteno je danas iz gradske skupštine Sen Tropea.

Ipak još uvijek nije preciziran i određen datum sahrane.

Kako prenosi "Figaro", Bardo je izrazila želju da bude sahranjena na svom imanju u Sen Tropeu koje je kupila krajem pedesetih godina prošlog vijeka.

''Više bih voljela da počivam tamo nego na groblju u Sen Tropeu, gdje bi gomila idiota mogla da ošteti grobove mojih roditelja i baba i djedova'', rekla je za "Mond" 2018. godine.

Slavna glumica je preminula u nedjelju u 91. godini u svojoj vili Madrag u Sen Tropeu. Njeni obožavaoci tokom cijelog dana ostavljaju su bukete cvijeća ispred njene vile.

Bardo se povukla iz svijeta filma 1973. godine, kada još nije imala ni 40 godina, a iza nje je ostalo 46 filmova i više od 60 pjesama.

Od tada se gotovo u potpunosti povukla iz javnog života, posvetivši svu energiju zaštiti životinja i humanitarnom aktivizmu, prenosi "b92".