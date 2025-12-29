Logo
Large banner

Jezivo! Entoni Džošua povrijeđen u nesreći u kojoj su poginule dvije osobe

Izvor:

Telegraf

29.12.2025

13:48

Komentari:

0
Језиво! Ентони Џошуа повријеђен у несрећи у којој су погинуле двије особе

Britanski bokser Entoni Džošua navodno je povrijeđen u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Nigeriji, a u kojoj su, prema prvim informacijama, dvije osobe izgubile život. Vijest je brzo od‌jeknula svjetskim medijima, s obzirom na to da je riječ o jednom od najpoznatijih teškaša današnjice i bivšem svjetskom šampionu.

Prema navodima lokalnih medija, Džošua (36) se nalazio u vozilu koje je na auto-putu Lagos–Ibadan, u mjestu Makun, velikom brzinom udarilo u kamion koji je stajao na putu. U nesreći je učestvovao luksuzni „Leksus džip“, a snimci koji su se ubrzo pojavili na društvenim mrežama izazvali su veliku zabrinutost među navijačima boksa širom svijeta.

entoni dzosua

Ostali sportovi

Džošua suspendovan

Na video-zapisima koji kruže internetom vidi se Entoni Džošua bez majice, vidno dezorijentisan, kako sjedi u potpuno uništenom vozilu okružen razbijenim staklom. Na drugom snimku, koji se takođe pojavio u javnosti, bivši svjetski šampion može se vidjeti kako sjedi na prednjem sjedištu vozila hitnih službi i razgovara sa pripadnicima nadležnih organa.

Prema nezvaničnim informacijama, dvije osobe koje su se nalazile na mjestu nesreće proglašene su mrtvima na licu mjesta, dok stepen povreda koje je zadobio Džošua za sada nije zvanično potvrđen. Njegovo zdravstveno stanje i dalje je pod znakom pitanja, a fanovi s nestrpljenjem očekuju nove informacije.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Entoni Džošua

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Затвор

Hronika

Profesor iz Kneževa osuđen na 23 mjeseca zatvora za polnu zloupotrebu učenice“

2 h

0
Тушевљак: Нова оптужница против генерала Крстића - нова хајка на Србе

Republika Srpska

Tuševljak: Nova optužnica protiv generala Krstića - nova hajka na Srbe

2 h

1
Пријављено силовање у Брчком, ухапшена једна особа

Hronika

Prijavljeno silovanje u Brčkom, uhapšena jedna osoba

2 h

0
У Хрватској стигли први позиви за војни рок

Region

U Hrvatskoj stigli prvi pozivi za vojni rok

2 h

0

Više iz rubrike

Незамислива трагедија: Инфлуенсерка изгубила и друго дијете

Scena

Nezamisliva tragedija: Influenserka izgubila i drugo dijete

3 h

0
Игор Којић 4 мјесеца након развода показао нову дјевојку

Scena

Igor Kojić 4 mjeseca nakon razvoda pokazao novu djevojku

4 h

1
Брижит Бардо пред смрт открила тужну тајну: "Узимала сам себи живот, а спасило ме чудо"

Scena

Brižit Bardo pred smrt otkrila tužnu tajnu: "Uzimala sam sebi život, a spasilo me čudo"

6 h

0
Ава Карабатић објавила вјеридбу и показала прстен

Scena

Ava Karabatić objavila vjeridbu i pokazala prsten

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

05

Očekuju se promjene: Kako će avio-putovanja izgledati 2026. godine

15

59

Saobraćajni kolaps u Banjaluci: "Čovjek osijedi dok prođe"

15

49

Zbog zabrane telefona učenici ne znaju da gledaju na sat: Nisu znali šta pokazuje mala, a šta velika kazaljka

15

39

Nezakoniti dokazi oborili optužnicu tužilaštva!

15

38

Savjet ministara BiH usvojio odluku: Kanabis legalizovan u medicinske svrhe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner