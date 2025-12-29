Jezivo! Entoni Džošua povrijeđen u nesreći u kojoj su poginule dvije osobe

Britanski bokser Entoni Džošua navodno je povrijeđen u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Nigeriji, a u kojoj su, prema prvim informacijama, dvije osobe izgubile život. Vijest je brzo od‌jeknula svjetskim medijima, s obzirom na to da je riječ o jednom od najpoznatijih teškaša današnjice i bivšem svjetskom šampionu.

Prema navodima lokalnih medija, Džošua (36) se nalazio u vozilu koje je na auto-putu Lagos–Ibadan, u mjestu Makun, velikom brzinom udarilo u kamion koji je stajao na putu. U nesreći je učestvovao luksuzni „Leksus džip“, a snimci koji su se ubrzo pojavili na društvenim mrežama izazvali su veliku zabrinutost među navijačima boksa širom svijeta.

Ostali sportovi Džošua suspendovan

Na video-zapisima koji kruže internetom vidi se Entoni Džošua bez majice, vidno dezorijentisan, kako sjedi u potpuno uništenom vozilu okružen razbijenim staklom. Na drugom snimku, koji se takođe pojavio u javnosti, bivši svjetski šampion može se vidjeti kako sjedi na prednjem sjedištu vozila hitnih službi i razgovara sa pripadnicima nadležnih organa.

𝐏𝐇𝐎𝐓𝐎𝐒: : 𝐀𝐧𝐭𝐡𝐨𝐧𝐲 𝐉𝐨𝐬𝐡𝐮𝐚 𝐢𝐧 𝐫𝐨𝐚𝐝 𝐜𝐫𝐚𝐬𝐡, 𝐭𝐰𝐨 𝐝𝐢𝐞



World-renowned boxer Anthony Joshua was involved in a road accident today in Makun, Ogun State.https://t.co/ToE0jblLEE



Credit: Adeniyi Orojo pic.twitter.com/gy68Z8aUTX — Punch Newspapers (@MobilePunch) December 29, 2025

Prema nezvaničnim informacijama, dvije osobe koje su se nalazile na mjestu nesreće proglašene su mrtvima na licu mjesta, dok stepen povreda koje je zadobio Džošua za sada nije zvanično potvrđen. Njegovo zdravstveno stanje i dalje je pod znakom pitanja, a fanovi s nestrpljenjem očekuju nove informacije.

(Telegraf)