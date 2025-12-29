Logo
Brižit Bardo pred smrt otkrila tužnu tajnu: "Uzimala sam sebi život, a spasilo me čudo"

Izvor:

B92

29.12.2025

09:28

Komentari:

0
Брижит Бардо пред смрт открила тужну тајну: "Узимала сам себи живот, а спасило ме чудо"
Foto: Tanjug/AP file

Francuska filmska legenda Brižit Bardo preminula je juče, 28. decembra, u 91. godini.

Legendarna glumica i pevačica posljednjih godina borila se s ozbiljnim zdravstvenim problemima, koji su na kraju doveli do njenog odlaska.

Problemi sa zdravljem i boravak u privatnoj klinici obeležili su teške posljednje nedjelje života kultne francuske glumice.

Problemi s disanjem

Problemi s disanjem pratili su je i ranijih godina. U julu 2023, tokom ekstremnih vrućina u Sen Tropeu, zdravstveni radnici pružili su joj pomoć u njenom domu zbog respiratornih problema. Njen suprug Bernard d’Ormal izjavio je tada: "Oko 9 ujutro Brižit je imala problema s disanjem… nije izgubila svijest, ali bilo je ozbiljnije nego inače. U tim godinama jednostavno ne može više da podnosi ovakve vrućine."

Cjeloživotna borba s depresijom

U istom periodu izašao je i dokumentarac o njenom životu pod nazivom "Bardo", u kom je otkrila tajnu koju je krila čitav život: čak i u najvećim danima slave borila se s depresijom.

"Uzimala sam sebi život, a spasilo me čudo", rekla je, ne želeći da precizira na šta tačno misli. Dodala da ju je depresija pratila do kraja života: "Svako jutro se probudim, i tužna sam."

Izgubila važne osobe

Ipak, Bardo je tada naglasila da je uvijek nalazila utjehu u životinjama i borbi za njihova prava. "Nije mi važno hoće li se ljudi mene sjećati. Ono što želim jeste da se sjećaju poštovanja koje dugujemo životinjama. Što sam starija, to se više bojim ljudi. Više sam životinja nego čovjek."

Posljednjih mjeseci život slavne Bardo bio je obilježen i tugom - početkom godine izgubila je dvojicu njoj bliskih ljudi, svog dugogodišnjeg prijatelja i "blizanca" Kristijana Birnkorta i bivšeg supruga Žaka Šarijea, oca njenog sina Nikolasa.

Po izlasku iz bolnice Bardo je trebala da se vrati u svoj dom u Sen Tropeu, mesto koje je oduvijek smatrala svojim utočištem, ali tešku bolest ipak nije uspjela da pobijedi u 91. godini života.

