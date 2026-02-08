Logo
Krvniku iz Niša određen pritvor: osumnjičen da je ubio majku dvoje djece na kućnom pragu

08.02.2026

14:40

Pred Višim javnim tužilaštvom u Nišu saslušan je osumnjičeni Duško G. (56), koji se tereti da je brutalno ubio kumu Aleksandru Š. (44).

Na prijedlog tužilaštva, Viši sud u Nišu odredio mu je pritvor u trajanju od 30 dana.

"Nepravnosnažnim rješenjem Višeg suda u Nišu određen je pritvor protiv osumnjičenog D.G. u trajanju od 30 dana. Pritvor je određen na osnovu Zakona o krivičnom postupku", saopštila je portparolka Višeg suda u Nišu, Kristina Perić.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Nišu dodaju da je osumnjičeni izneo odbranu pred tužiocem, a nakon saslušanja tužilac je podnio prijedlog za pritvor jer postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva i zbog mogućeg ometanja nesmetanog vođenja postupka.

"U Višem javnom tužilaštvu u Nišu saslušan je osumnjičeni D.G., kome se na teret stavlja izvršenje krivičnih djela teškog ubistva i nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija. Nakon saslušanja, postupajući tužilac je sudiji za prethodni postupak podnio prijedlog za određivanje pritvora zbog opasnosti od bekstva i ugrožavanja nesmetanog vođenja postupka", navode iz tužilaštva.

Saslušana još dvojica

Pored Duška G., pred tužiocem su saslušani i S.A. iz Niša, zbog sumnje da je učinio krivično djelo neprijavljivanja krivičnog djela i učinioca i D.G. iz Kruševca, osumnjičen za pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

"Osumnjičeni su izneli odbranu na saslušanju. Tužilac je predložio pritvor za S.A. i D.G. jer postoji osnovana sumnja da bi mogli ometati postupak uticajem na svjedoke", saopštilo je VJT u Nišu.

Ubistvo se, podsjetimo, dogodilo 6. februara oko 7.30 časova na raskrsnici Ulica Balačkih odreda i Stanoja Glavaša u Nišu, u blizini kuće nesrećne žene.

Osumnjičeni je bio u društvu drugog muškarca kada je ispalio nekoliko hitaca u žrtvu sa kojom je u kumovskim vezama.

Ubistvo u Nišu

Srbija

