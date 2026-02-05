Kravica propjevao na saslušanju: Banda prijetila vlasnicima lokala, tražili ogroman novac za "zaštitu"

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Aleksandar Aleksić, zvani Kravica, i još trojica osumnjičenih za pokušaj iznude novca prijetnjama, nudeći „zaštitu“ od takozvanog vračarskog klana, kao i za napad na policijske službenike 3. februara na Zvezdari.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Aleksandar Aleksić, zvani Kravica, i još trojica osumnjičenih da su, zajedno sa više nepoznatih lica, u prethodnom periodu, u namjeri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, prijetnjama pokušali da prinude više oštećenih da im predaju velike novčane iznose kako bi im pružili zaštitu od takozvanog „vračarskog klana“, kao i zbog toga što su 3. februara ispred jednog ugostiteljskog objekta na Zvezdari napali policijske službenike.

– Svi osumnjičeni, Aleksandar A. (29), Aleksa B. (21), Dušan T. (18) i Ognjen Đ. (21), iznijeli su odbrane, kojom prilikom je Aleksandar A. djelimično priznao činjenične navode iz naredbe o sprovođenju istrage – saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor, kako ne bi uticali na svjedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično djelo.

– Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavljaju krivična djela iznuda u pokušaju i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti – dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, sumnja se da su oni od 24. decembra prošle godine do 3. februara, na više lokacija na teritoriji Beograda, u grupi koja je povezana radi vršenja krivičnih djela, a Aleksandar A. i vršenjem krivičnog djela iznude, u namjeri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, prijetnjama pokušali da prinude oštećene da im predaju velike novčane iznose.

– Aleksandar A. i druga, za sada NN lica, u više navrata su uporno kontaktirali vlasnike privrednih društava i vlasnike ugostiteljskih objekata, nudeći im usluge obezbjeđenja i zaštite od ozloglašenog „vračarskog klana“, prijeteći oštećenima i upozoravajući ih da će, ukoliko ne prihvate njihovu zaštitu, imati „posla“ sa navedenim klanom i da će od istih trpjeti posljedice po život i tijelo, kao i po poslovanje firmi, ističući da je potrebno da im plate iznose od 120.000 ili 150.000 evra godišnje kako bi bili zaštićeni – navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Na direktan i indirektan način, kako se dodaje, prijetili su trojici oštećenih putem aplikacije „Votsap“, koristeći više stranih i domaćih brojeva, dok je Aleksandar A. kontaktirao oštećene i putem broja koji je on koristio, predstavljajući se imenom, prezimenom i nadimkom.

– Pored toga, osumnjičeni i druga NN lica su, u cilju pribavljanja imovinske koristi, odlazili i do firmi ili lokala oštećenih, gdje su se kod zaposlenih raspitivali za oštećene i snimali prostorije u cilju izazivanja straha – dodaje se.

Takođe, postoje osnovi sumnje da su oni 3. februara zajedno napali službena lica u vršenju poslova javne bezbjednosti – otkrivanja i hapšenja učinilaca krivičnih djela, te obezbjeđivanja dokaza, kojom prilikom su policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije D.D. i J.Đ. nanijeli lake tjelesne povrede.

– Prilikom postupanja policijskih službenika i preduzimanja više službenih radnji u jednom ugostiteljskom objektu na Zvezdari, nakon što su osumnjičeni izvedeni iz objekta radi prisustvovanja pregledu njihovih prevoznih sredstava, dok su se približavali putničkim vozilima, Aleksandar A. i Dušan T. fizički su napali oštećenog D.D., zadavši mu više udaraca rukama u predjelu tijela. Istovremeno, Aleksa B. i Ognjen Đ. fizički su napali oštećenog J.Đ. i zadali mu više udaraca rukama i laktovima u predjelu tijela, nakon čega je osumnjičenima izdata naredba da prekinu sa napadima – navodi se u saopštenju.