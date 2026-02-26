Zimi još nije kraj, i grijanje će trebati: Najavljene promjene cijena peleta

Iako je posljednjih dana na našem području vrijeme znatno toplije to svakako ne znači da je zimi kraj i da nam grijanje više neće trebati.

Stoga, i dalje je aktuelna tema cijena ogrijeva, a posljednjih godina sve popularniji je pelet.

Proizvođač za ATV najavio korekcije cijena

Gorana Ivanović, predstavnik Proizvođača peleta u BiH, za ATV je najavio da se u narednom periodu očekuje korekcija cijena peleta.

Kako je rekao, na tržištu se cijene trenutno kreću od 520 do 700 KM, u zavisnosti od kvaliteta i proizvođača.

"Biće sasvim sigurno korekcija cijena. I proizvođači sami imaju različite cijene, nemaju oni fiksiranu cijenu. Ali mislim da neki trenutno prosjek od 550-600 maraka u ovom momentu se može naći na tržištu. Vjerujem da će to (prosjek) u mjesecima koji dolaze pred nama spuštati se prema 550, možda čak i 500 maraka. Ali, ako znamo da smo jesenas imali 480 maraka, tu smo onda blizu one cijene koju želimo da imamo", rekao je Ivanović.

U čemu je razlika i kako da prepoznate kvalitetniji pelet?

Ivanović nam je praktično objasnio kako korisnici mogu da prepoznaju kvalitetniji pelet, i u čemu se zapravo oslikava ta razlika.

Savjeti 7 savjeta kako prepoznati kvalitetan pelet

Jedan od najjednostavnijih načina da prepoznate kvalitet peleta je sama boja.

"Sama boja je prvi vidljivi znak kvaliteta. Ne mora značiti da je taman pelet najlošiji pelet, međutim tamnu boju lošem peletu daju nečistoće, veći udio kore i drvo koje je već prošlo određene hemijske procese oksidacije. Ali naše analize su pokazale da je taj pelet trenutno najlošiji, taj tamni", objasnio je on i dodao:

"Sama čistoća materijala, čistoća proizvodnog pogona, termička priprema za proizvodnju značajno utiče na sam kvalitet peleta i može da utiče na boju. Međutim, u tom slučaju (primjer u video snimku u okviru teksta) je najvjerovatnije u pitanju loša sirovina i dosta materijala".

Dodao je i da se kvalitet može provjeriti mirisom, jer lošiji pelet ima dosta jači intenzivniji miris.

Kada je riječ o vrsti drveta, objasnio je da izuzetno dobar pelet daju bukva i hrast. Otkrio je još jedan način da prepoznate loš pelet.

"Količina prašine. Ako podignete vreću i vidite da pelet leži u prašini, odmah sugeriše da je to loš kvalitet, loša mehanička čvrstoća i može negativno da se odrazi na samo korištenje", objasnio je Ivanović za ATV.

Sve detalje o kvalitetu peleta i trenutnim cijenama pogledajte u sljedećem video prilogu.

Zimi možda nije kraj

Prema ranije objavljenoj dugoročnoj prognozi zimi možda još uvijek nije kraj te bi grijanje moglo da nam treba i u narednim mjesecima.

Naime, kombinovana prognoza ECMVF i UKMO za mart predviđa mogućnost snijega, iako manje od prosjeka.

Ipak, prognoza za april zanimljivija je jer upućuje na normalne do natprosječne količine snijega u sjeverno-centralnoj Evropi te prema sjeveru i istoku.

"To bi mogla biti posljedica izraženijeg područja nižeg pritiska nad centralnim dijelom kontinenta u aprilu, što bi, uz viši pritisak na sjeveru, pogodovalo sjeveroistočnom strujanju i hladnijim uslovima", objasnili su meteorolozi početkom februara u dugoročnoj prognozi.

S obzirom na ovu prognozu, nije loše pripremiti se za još koji hladan dan i obnoviti zalihe ogrijeva ukoliko su one potrošene ili su pri kraju.