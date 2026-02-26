Pet uhapšenih zbog tuče u Boriku sprovedeno u Tužilaštvo

Autor:Stevan Lulić
26.02.2026
18:56
Komentari:0
Banjalučani I.Ć, D.Z, L.J, S.J. i O.M, osumnjičeni za tuču u sportskoj dvorani Borik tokom futsal utakmice, sprovedeni su Okružno javno tužilaštvo u ovom gradu.
Oni se sumnjiče za Krivično djelo "Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu".
"U vezi sa navedenim događajem identifikovano je i jedno maloljetno lice iz Banjaluke", navodi banjalučka policija.
Policija je ranije saopštila da je identifikovala još jednu osobu, ali je riječ o maloljetniku, te će se s njim postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku pod nadzorom tužioca za maloljetnike.
Hronika
Još troje uhapšenih zbog tuče u banjalučkoj dvorani Borik
Podsjećamo, do tuče je došlo u srijedu tokom utakmice Premijer futsal lige BiH između banjalučkog "Borca" i "Bubamara" iz Cazina.
Tada su fizički napadnuti navijači gostujućeg tima, a jedan muškarac je povrijeđen i pomoć mu je ukazana u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
20
30
20
23
20
16
20
05
20
02
Trenutno na programu