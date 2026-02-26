Logo
Pet uhapšenih zbog tuče u Boriku sprovedeno u Tužilaštvo

Stevan Lulić

26.02.2026

18:56

ОЈТ Бањалука
Foto: ATV

Banjalučani I.Ć, D.Z, L.J, S.J. i O.M, osumnjičeni za tuču u sportskoj dvorani Borik tokom futsal utakmice, sprovedeni su Okružno javno tužilaštvo u ovom gradu.

Oni se sumnjiče za Krivično djelo "Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu".

"U vezi sa navedenim događajem identifikovano je i jedno maloljetno lice iz Banjaluke", navodi banjalučka policija.

Policija je ranije saopštila da je identifikovala još jednu osobu, ali je riječ o maloljetniku, te će se s njim postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku pod nadzorom tužioca za maloljetnike.

Туча у дворани Борик

Hronika

Još troje uhapšenih zbog tuče u banjalučkoj dvorani Borik

Podsjećamo, do tuče je došlo u srijedu tokom utakmice Premijer futsal lige BiH između banjalučkog "Borca" i "Bubamara" iz Cazina.

Tada su fizički napadnuti navijači gostujućeg tima, a jedan muškarac je povrijeđen i pomoć mu je ukazana u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Tuča

Banjaluka

Dvorana Borik

Cazin

