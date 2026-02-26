Vođa Škaljaraca osuđen na 15 godina!

Al Murda je osuđen kao vođa kriminalne organizacije zajedno sa još 22 osobe u jednoj od najvećih istraga ikada o krijumčarenju kokaina, koju su belgijska policija i pravosuđe započeli još 2020. godine u saradnji sa istražnim organima Francuske i Holandije.

Prema dokazima koji su prezentovani na suđenju u Belgiji, kriminalna grupa kojom je rukovodio Al Murda je u Evropu preko Južne Amerike uvezla i distrubuirala više stotina kilograma kokaina, koji je krijumčaren u kamionima građevinskih firmi čiji su vlasnici bili neki od optuženih, prenosi Istraga.ba.

Droga je bila sakrivena, između ostalog, u stotinama tona cementa, krovnih konstrukcija i lijepaka koji su bili namijenjeni građevinskim firmama, kao i u obliku kokainske paste u konzervama tunjevine i kutijama sa voćem.

Radi se o 668 kilograma kokaina ekstrahiranih iz pigmenata, 225 kilograma ekstrahiranih iz konzervi tunjevine, 435 kilograma kokainske paste pronađene u transportu uglja i 170 kilograma iz transporta voća. Pored toga, u Kolumbiji je otkriveno još 356 kilograma kokaina namijenjenog za distribuciju u evropskim zemljama. Hemijsko "pranje" kokaina, odnosno pripremu droge za distribuciju, obavljali su kolumbijski "kuvari" u više gradova na području Belgije.

Sani Al Murda i njegovi suoptuženici dobili su zatvorske kazne u rasponu od dvije do 15 godina, a za šestero optuženih sud u Belgiji je izrekao uslovne kazne. Ukupno je od članova ove kriminalne grupe oduzeto više od 40 miliona evra stečenih krijumčarenjem droge.

Hronika Još troje uhapšenih zbog tuče u banjalučkoj dvorani Borik

"Nesumnjivo je postojalo vrlo profesionalno strukturirano i međunarodno organizovano partnerstvo između optuženih. Unutar ove organizacije postojala je jasna pojela zadataka između velikog broja članova (lidera, učesnika u odlukama, izvršilaca, osoba koje su stavljale na raspolaganje svoju imovinu/kompanije itd.). Svi su odigrali svoj deo ili dali neophodan doprinos. Prvooptuženi je organizovao brojne transportne linije kokaina širom svijeta, svaki put ubacujući zalihe kokaina između ili u cement, lijepak, razne vrste egzotičnog voća i uglja. Takođe se brinuo o kontaktima sa zemljama izvora (uglavnom zemljama Južne Amerike). Drugooptuženi je bio njegova evropska desna ruka i koorganizator linija za drogu", navodi se u saopštenju suda u Dendermondeu.

Al Murdu je u posao sa drogom uveo Edin Gačanin Tito, vođa narkokartela "Tito i Dino". Al Murda, koji je kao i Gačanin rođeni Sarajlija, brzo se povezao sa pripadnicima škaljarskog klana i dospio do samog vrha te organizacije, koristeći njihovu strukturu za distribuciju i prodaju droge. Prije šest godina u Kijevu je organizovao neuspješni pokušaj likvidacije Radoja Zvicera, vođe suparničkog kavačkog klana.

Za Sanijem Al Murdom, koji se trenutno nalazi u bjekstvu, već duže vrijeme traga i BiH pravosuđe. U decembru prošle godine Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Al Murdinih saradnika Elmedina Karišika, Seida Hadžibajrića i drugih zbog pranja novca stečenog trgovinom kokainom. Optužnica, međutim, nije podignuta protiv samog Al Murde, koji je rukovodio cijelom operacijom.

Prema informacijama Istrage, Sani Al Murda skriva se u Turskoj.

Kurir/Istraga.ba