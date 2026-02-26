Pucnjava, razbijena auta i desetine kilograma droge: Gačani optuženi za šverc marihuane

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv Velimira Kandića (35), Dejana Vidojevića (21), Marka Radmilovića (30) i Vladimira Kosovića (43) svi iz Gacka koji su prošle godine uhapšeni u akciji trebinjske policije u kojoj je zaplijenjeno 75,8 kilograma marihuane.

Svima je na teret stavljeno krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogom, dok je Kandić optužen i za sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Marihuanu prevozili u Federaciju BiH

U optužnici se navodi da su Gačani u julu i avgustu prošle godine neovlašteno radi prodaje držali i prenosili marihuanu iz Bileće na području Federacije BiH. Za transport droge koristili su svoje ili iznajmljene automobile, pri čemu je neko imao ulogu ”čistača” kako bi obavještavali Kandića o policijskim patrolama na putu.

Zaplijenjena marihuana

”U mjestu Rilja kod Nevesinja optuženi su 29. avgusta prošle godine prenosili marihuanu u automobilu ”pežo” kojim je upravljao Kandić, a s njim se nalazio i maloljetnik (15)”, navodi se u optužnici.

Hronika Načelnik PU Trebinje za ATV: ''Neki od uhapšenih su već poznati policiji''

Vozili su 71 paket, ukupne mase 75,8 kilohrama, kada ih je policija presrela i oduzela drogu. Ostali osumnjičeni su učestvovali u transportu kao ”čistači” i vozili su se ispred ”pežoa” i telefonom dojavljivali kretanje policijskih patrola.

Autom nasrnuo na policajca, pucano u gume

U drugoj tački optužnice se navodi da je Kandić, prilikom zaustavljanja od strane Žandarmerije, automobil usmjerio prema policajcu M.B. koji je, u namjeri da odbije napad, pucao u pneumatik ”pežoa”. Optuženi je tada promijenio smjer i pokušao je pobjeći s mjesta događaja, vozeći u rikverc 50 metara, pri čemu je udario u haubu službene ”dačiju”, u kojoj se nalazio policajac B.B. koji je zadobio lakše povrede, dok je na vozilu pričinjena šteta u iznosu od 4.968 KM.