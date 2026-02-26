Vaspitačice osumnjičene za zlostavljanje djeteta, oglasilo se Tužilaštvo

Izvor:
ATV
26.02.2026
15:08
Komentari:0
Dvije vaspitačice predškolske ustanove "Bambini" iz Hadžića koje se sumnjiče za psihičko zlostavljanje djeteta, predate su u nadležnost Tužilaštva KS.
Nakon što ih ispitao postupajući tužilac, odlučiće o daljim mjerama.
Podsjećamo, one se sumnjiče da su počinile krivična djela psihičko nasilje, zapuštanje ili zlostavljanje djeteta, i laka tjelesna povreda u saučesništvu.
Društvo
Uhapšene vaspitačice osumnjičene da su maltretirale dječaka u vrtiću!
Najnovije
Najčitanije
16
34
16
30
16
25
16
16
16
15
Trenutno na programu