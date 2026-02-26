Vaspitačice osumnjičene za zlostavljanje djeteta, oglasilo se Tužilaštvo

Dvije vaspitačice predškolske ustanove "Bambini" iz Hadžića koje se sumnjiče za psihičko zlostavljanje djeteta, predate su u nadležnost Tužilaštva KS.

Nakon što ih ispitao postupajući tužilac, odlučiće o daljim mjerama.

Podsjećamo, one se sumnjiče da su počinile krivična djela psihičko nasilje, zapuštanje ili zlostavljanje djeteta, i laka tjelesna povreda u saučesništvu.