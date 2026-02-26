Logo
Bošnjak optužen za pucnjavu u Bijeljini

Ognjen Matavulj

26.02.2026

15:05

Бошњак оптужен за пуцњаву у Бијељини

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini podiglo je optužnicu protiv Bratislava Bošnjaka (45) zbog ranjavanja Olivera Ostojića (41), koga je hicem iz pištolja pogodio u nogu.

Bošnjaku je na teret stavljeno krivično djelo pokušaj nanošenja teške tjelesne povrede, za koje je zaprijećena kazna od jedne do pet godina zatvora.

Imao dozvolu za nošenje pištolja

Pucnjava se dogodila 25. novembra prošle godine ispred Ostojićeve kuće u Bijeljini. U optužnici se navodi da se Bošnjak pred kuću dovezao ujutro u 8.45 časova automobilom ”škoda jeti”. Kod sebe je držao pištolj ”bereta”, za koji ima dozvolu za držanje i nošenje.

”Ostojić je izašao iz kuće i nakon kraćeg razgovora i verbalne rasprave, Bošnjak je izvadio pištolj koji je okrenuo prema njemu. Svjestan činjenice da pucanjem iz vatrenog oružja može teško povrijediti Ostojića, što je i htio, optuženi je sa udaljenosti od oko jedan metar iz pištolja ispalio jedan hitac u pravcu nogu oštećenog, nanoseći mu prostrelnu ranu lijeve potkoljenice”, navodi se u optužnici.

Sam se prijavio policiji

Dodaje se da je Ostojić pao na tlo. Dok je ležao na zemlji optuženi mu je prišao i udario ga nogom u predjelu lijevog ramena. Potom je sjeo u automobil i otišao je s lica mjesta, da bi se nekoliko minuta kasnije sam prijavio policiji. Ostojiću ukazana ljekarska pomoć u Bolnici ”Sveti Vračevi” u Bijeljini.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Bijeljini.

Bratislav Bošnjak

Pucnjava

Bijeljina

Potvrđena optužnica

