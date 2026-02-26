Minić-Kalabuhov: Zahvalnost Ruskoj Federaciji na dosljednoj podršci

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banjaluci sa ambasadorom Ruske Federacije Igorom Kalabuhovim.

U otvorenom i srdačnom razgovoru, sumirani su dosadašnji rezultati uzajamne saradnje, te konstatovano da postoji prostor za jačanje međusobnih veza u oblasti ekonomije i kulture.

Tokom sastanka, premijer Minić izrazio je zahvalnost Ruskoj Federaciji na dosljednoj podršci i istrajnoj odbrani dejtonskog uređenja BiH i ustavnog položaja Republike Srpske.

Takođe, izraženo je obostrano zadovoljstvo dinamikom radova na izgradnji Srpsko – ruskog hrama i duhovno kulturnog centra u Banjoj Luci.