Minić-Kalabuhov: Zahvalnost Ruskoj Federaciji na dosljednoj podršci

26.02.2026
16:15
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banjaluci sa ambasadorom Ruske Federacije Igorom Kalabuhovim.
U otvorenom i srdačnom razgovoru, sumirani su dosadašnji rezultati uzajamne saradnje, te konstatovano da postoji prostor za jačanje međusobnih veza u oblasti ekonomije i kulture.
Tokom sastanka, premijer Minić izrazio je zahvalnost Ruskoj Federaciji na dosljednoj podršci i istrajnoj odbrani dejtonskog uređenja BiH i ustavnog položaja Republike Srpske.
Takođe, izraženo je obostrano zadovoljstvo dinamikom radova na izgradnji Srpsko – ruskog hrama i duhovno kulturnog centra u Banjoj Luci.
