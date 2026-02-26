Sekretarica uhapšena zbog odnosa s učenikom: Samo smo tri puta - VIDEO

Sekretarica škole koju je muž uhvatio u krevetu sa učenikom, već je imala se*s sa drugim sedamnaestogodišnjakom i prijeti joj šest godina zatvora.

Sekretarica škole u ​​Indijani, optužena za se*sualni odnos sa učenikom, rasplakala se tokom policijskog razgovora, priznavši da je imala se*s sa 18-godišnjim učenikom "tri puta".

Ališa Hjuz (31) je insistirala da se se*sualni kontakt nije dogodio sve dok dječak nije napunio 18 godina, navedeno je u nedavno objavljenim snimcima ispitivanja i izvještajima o slučaju.

Uhapšena na dan zaljubljenih

Hjuzova, inače majka troje djece, optužena je po pet tačaka za zavođenje djece, a povezana je sa optužbama za drugog 17-godišnjeg učenika.

Policija je Hjuzovu uhapsila na Dan zaljubljenih, nakon navodne prijave o nanošenju tjelesnih povreda u njenom domu. U početku je istraživala šta se dogodilo tokom sukoba nakon što ju je muž zatekao Hjuzovu sa osamnaestogodišnjim učenikom.

Na snimku se čuje kako Hjuzova policajcu koji je ispitivao govori, iako njeni postupci nisu bili "opravdani", da ju je muž "fizički i mentalno" zlostavljao.

"Evo, sad sam ovdje", čuje se kako govori.

Pošto se ispostavilo da je ovaj učenik pravno punoljetan, istražioci su se kasnije fokusirali na navode koji uključuju drugog učenika koji je imao 17 godina.

Prema zakonu Indijane, vlasti tvrde da je Hjuzovova bila u "poziciji autoriteta", što je ključno za optužbu za zavođenje djece.

Red priznanja, red suza

Snimak Hjuzove kako sedi u sobi za ispitivanje u policijskoj upravi Junion Sitija prikazuje je kako se koleba između mirnih priznanja i plačnih molbi dok je detektivi ispituju da li je bilo drugih učenika.

Na snimku ispitivanja, vidi se kako istražitelj pita Hjuzovu da li je njena veza sa osamnaestogodišnjakom prvi put da je bila fizički kontakt sa učenikom.

"Ta fizička stvar traje od kraja januara. Ovo je treći put da sam sa njim", odgovorila je Hjuzova.

"Ali, nisam to radila sa njim prije nego što je napunio 18 godina. Ovo je treći put da sam fizički bila sa njim", dodala je.

Pritom, istražitelji su već imali informacije o sedamnaestogodišnjaku koji je izneo mnogo ozbiljniju optužbu da je Hjuzova imala se*sualni odnos sa njim dok je još bio maloljetan.

"Da li ste imali se*s sa nekim drugim učenicima?", pitao ju je policajac.

"O, ne", odgovorila je Hjuzova.

"Jeste li sigurni u to?", nastavio je policajac.

Uporno poricala

Hjuzova je nastavila da poriče seks sa sedamnaestogodišnjakom, ali onda je počela da mijenja iskaz.

Kada su je pitali o navodnom susretu sa maloljetnikom na parkingu prodavnice "Dolar Dženeral", priznala je da je do susreta došlo, ali je nastavila da poriče seksualni odnos.

"Da, srela sam ga, ali nikada nisam spavala sa njim", rekla je, a onda ju je policajac pitao: "Da li ste mu poslali slike?".

Potvrdno je odgovorila.

Već imala se*s sa 17-godišnjakom

Nedugo zatim, Hjuzova je zatražila advokata čime je saslušanje zvanično završeno.

Lokalni mediji su, pozivajući se na izjavu pod zakletvom, naveli da je navodna veza sa sedamnaestogodišnjakom počela nakon što je on pozvao školu da prijavi da je odsutan.

Poziv je primila Hjuzova, a kasnije je dobio poruku sa nepoznatog broja za koji je utvrđeno da je njen lični mobilni telefon.

Prvi navodni se*sualni susret dogodio se na parkingu "Dolar Dženerala", a zatim su uslijedila još četiri, uključujući dva u Harter parku pored fudbalskih terena.

Vlasti tvrde da je bilo najmanje pet seksualnih susreta u kojima je učestvovao maloljetnik.

Hjuzova je uhapšena i optužena po pet tačaka za zavođenje djece i smještena je u zatvor okruga Randolf, gdje je držana uz kauciju od 25.000 dolara.

Ukoliko se dokaže da je kriva, prijeti joj kazna do šest godina zatvora i novčana kazna od po 10.000 dolara po svakoj od pet tačaka optužnice.

Nadzornik škole je rekao da je okrug bio upoznat sa hapšenjem "nakon istrage organa za sprovođenje zakona o navodima koji uključuju neprimereno ponašanje sa učenikom" i dodao da je zaposlena "uklonjena sa svih dužnosti i da joj je uskraćen rad sa učenicima do ishoda sudskog postupka".

U saopštenju je takođe navedeno da je okrug "u potpunosti sarađivao sa organima za sprovođenje zakona i da će to nastaviti da čini dok istraga traje", uz isticanje bezbjednosti učenika kao svoj "najviši prioritet".

Sudski zapisi pokazuju da je suprug Hjuzove - Bejli Hjuz, od tada podnio zahtjev za razvod i zatražio hitno starateljstvo nad njihovo troje djece, preneo je Dejli mejl pisanje časopisa "Lov end Krajm".