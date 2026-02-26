Evropsku uniju niko nije ni zvao za pregovarački sto o ukrajinskoj krizi, neka sjede ispod stola i ćute, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Ona je tim riječima prokomentarisala izjave evropskih zvaničnika da se Rusiji ne smije dopustiti uspjeh na pregovorima.

"Vas tamo niko ne čeka. Za pregovarački sto vas niko nije ni zvao jer ne umjete da se ponašate, jer ste tamo već bili. Varali ste i uhvatili su vas. Zato sjedite ispod stola i ćutite", rekla je ona na brifingu za novinare.

Predsjednik Savjeta EU Antonio Košta je u tokom posjete Kijevu 24. februara izjavio "Rusiji se ne smije dozvoliti da ostvari uspjeh za pregovaračkim stolom", dok je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla da EU "neće odstupiti sve dok ne bude postignut mir pod uslovima Ukrajine".

Kako kaže Zaharova, upadljivo je da u svojim dokumentima i govorima Evropljani više ne govore o bezuslovnoj vjeri u vojnu pobjedu kijevskog režima.

"Njihov glavni zadatak je da održe bar minimalnu borbenu sposobnost Oružanih snaga Ukrajine i da omoguće da se režim (Vladimira) Zelenskog održi još neko vrijeme", poručila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Istakla da će potencijalno raspoređivanje britanskih vojnika u Ukrajini po okončanju sukoba, o čemu je govorio ministar odbrane Džon Hili, povećati opasnost od sukoba velikog obima.

"Uprkos zabludama Hilija, raspoređivanje britanskih vojnika u Ukrajini označiće ne kraj sukoba, već prolongiranje sukoba i veću opasnost sukoba velikih razmjera uz učešće većeg broja država", naglasila je ona.

Zaharova je rekla da Velika Britanija ometa proces rješavanja ukrajinske krize i želi da se očuva žarište nestabilnosti, prenosi RT Balkan.