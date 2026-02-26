Direktor vijeka: Stavio milione na sto i rekao radnicima da nose koliko mogu

Kineska kompanija Šenan Kuangšan Kran Ko., Ltd. i njen direktor Cui Peiđun privukli su veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što su svojim radnicima podijelili čak 180 miliona juana (oko 48,6 miliona KM).

Novac im je podijeljen u obliku novogodišnjih bonusa, od ukupne dobiti kompanije od 270 miliona juana (oko 72,9 miliona KM).

Na svečanoj godišnjoj zabavi 13. februara, više od 60 miliona juana (oko 16,2 miliona KM) dodijeljeno je radnicima na licu mjesta.

Nosili koliko su mogli

Više od 7.000 zaposlenih imalo je priliku da sami broje novac i ponesu onoliko koliko stignu, dok su neki na sceni jedva mogli držati sve novčane pakete.

U svojim obraćanjima, direktor Cui je naglasio da nije riječ o njegovoj "ljubavi prema davanju novca", već o razumijevanju finansijskih poteškoća s kojima se radnici svakodnevno suočavaju, uključujući kredite i hipoteke.

Prema njegovim riječima, svaka pomoć u olakšavanju života zaposlenih je vrijedna.

Ova praksa nije novost u kompaniji, u 2024. godini, radnicima je dodijeljeno 170 miliona juana bonusa (oko 45,9 miliona KM), dok su ranije za Dan žena dijeljene nagrade u vrijednosti od 1,6 miliona juana (oko 432.000 KM).

Bog bogatstva u ljudskom obliku

Zaposleni i korisnici društvenih mreža iz Kine opisali su Cua kao "poslodavca koji najviše voli davati novac" i smatraju ga uzorom u odnosu prema radnicima, piše "Saut Čajna Morning Post".

Kompanija se bavi proizvodnjom dizalica i opreme za rukovanje materijalima i posluje u više od 130 zemalja svijeta, a njen direktor posjeduje gotovo 99 posto vlasništva nad firmom.

Mnogi korisnici interneta komentirali su: "Ovo je pravi Bog bogatstva u ljudskom obliku. Nadamo se da će više kompanija pratiti ovakav primjer".