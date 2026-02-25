Hoće ih pare: Njima mart donosi obilje novca

Energetski pomak se dogodio u februaru koji je započeo novi period promjena, akcije i želje da poboljšate svoj finansijski život.

Energija se osjeća drugačije, više nade i mogućnosti. Ali morate sebi dozvoliti da prođete kroz proces preispitivanja koji donosi retrogradni Merkur.

Kako se astrološka konfuzija razjašnjava u martu, tri znaka će privući finansijski uspjeh.

Ovan

Ova sezona Ovna je prepuna mogućnosti za privlačenje finansijskog uspjeha. Hoće vas pare. Vaša zodijačka sezona počinje 20. marta. To se harmonično poklapa sa krajem retrogradnog Merkura u Ribama i proljećnom ravnodnevicom. Sa Saturnom i Neptunom sada u vašem znaku, spremni ste da napravite značajne promjene u svom životu, čak i ako u ovom trenutku niste sigurni kakve će biti.

Dok uživate u preko potrebnom podsticaju samopouzdanja i pravca, Venera ulazi u Bika 30. marta, donoseći sa sobom energiju obilja. Lično, osjećate se spremnim za promjene i preduzimanje akcija kako biste poboljšali sve aspekte svog života. Sa Venerom u Biku, ovo će se odnositi i na vaše finansije.

Došlo je vrijeme za pokretanje novih poduhvata, planova štednje ili zalaganje za povećanje prihoda. Iako morate biti sigurni da ne trošite novac brže nego što ga zarađujete, vidjećete da vam se finansije povećavaju.

Vodolija

Zaslužujete sav finansijski uspjeh koji privlačite u svoj život. Pažnja na vašoj kući novca i prihoda osjeća se drugačije u martu 2026. godine, jer su se Saturn i Neptun konačno udaljili od ovog mjesta u vašem životu. To znači da su lekcije i prepreke sada završene i da je vrijeme da se otvori put za nagrade koje zaslužujete.

Bili ste u aktivnom periodu razumijevanja koliko vrijedite i osiguravanja da se ne fokusirate samo na prihod, već da njegujete život koji se zaista osjeća izobiljem. Mars se seli u ovaj Ribe 2. marta. Mars u Ribama predstavlja sposobnost preduzimanja odlučnih akcija ka povećanju prihoda i ono što vam daje osjećaj da živite izobilje.

Iako je Merkur retrogradan do 20. marta, kada Merkur započne novi ciklus 7. marta, možete početi da razmatrate nove mogućnosti za posao ili izvore prihoda.

Pokušajte da ne potpisujete nikakve ugovore dok Merkur ne bude zaista direktan. Iskoristite vrijeme od 7. marta da počnete da planirate šta želite da budete dio ovog novog poglavlja.

Ribe

Budite strpljivi sa svim što se čini nedovršenim. Migracija Neptuna i Saturna u Ovna ističe vašu kuću bogatstva i samopoštovanja. Ovo je dio dužeg tranzita koji će vam pomoći ne samo da redefinišete svoja uvjerenja o bogatstvu, već i da privučete veće finansijske mogućnosti. Pa ipak, sa retrogradnim Merkurom u vašem horoskopskom znaku do 20. marta, trebalo bi da ovo vrijeme provedete razmišljajući i preispitujući.

Iako ste u periodu razmišljanja, Venera se pridružuje Saturnu i Neptunu u Ovnu od 6. do 30. marta, važnom periodu za praktikovanje integriteta i povjerenja u vašem finansijskom životu. Ne žurite sa odlukama. Nemojte se iznenaditi ako se ponovo pojave prošle prilike. Ovo je vaše vrijeme da obradite i riješite sva pitanja vezana za Saturna u Ribama koja se još uvijek čine nedovršenim. Moći ćete da iskoristite ovu novu eru u svom životu.

Obratite pažnju na ono što se javlja od 20. do 30. marta, jer je ovo savršeno vrijeme da kažete da novim projektima i dozvolite sebi da konačno preduzmete akciju.